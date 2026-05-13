Revisa el horario y recorrido de la procesión del Cristo de Mayo que se realiza este miércoles

Durante este miércoles se realizará la tradicional procesión del Cristo de Mayo, llamado también Señor de la Agonía, perteneciente a la Iglesia de San Agustín de Santiago Centro.

La figura religiosa está ligada al terremoto de 1647 que azotó a la ciudad, donde se le atribuyó un milagro hace 379 años, cuando inexplicablemente su corona de espinas llegó hasta su cuello tras el movimiento telúrico.

Desde entonces no se ha intentado devolver la corona a la cabeza, con la creencia que mantenerla en su lugar puede evitar un próximo sismo.

Horario de la procesión del Cristo de Mayo

Se informó que la procesión del Cristo de Mayo se realizará este miércoles 13 de mayo, a partir de las 17:30 horas.

El recorrido comenzará en el frontis del Templo San Agustín, ubicado en Estado 185, Santiago Centro esquina Agustinas, y avanzará las calles del centro histórico de la ciudad.

Luego del trayecto, los fieles podrán volver al templo para la celebración de la Eucaristía.