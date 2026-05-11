Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT. Foto referencial de archivo

Cada mes se entrega el pago de la Pensión Garantizada Universal o PGU, iniciativa dirigida a los adultos mayores que han solicitado el aporte y cumplen con los requisitos.

Actualmente este programa asciende a un monto de $231.732, para aquellos beneficiarios que tienen una pensión base de hasta $789.139, según detalla ChileAtiende.

A partir de la mencionada cifra, y hasta un monto de $1.252.602, se recibe un monto variable por la PGU, mientras que no se facilita si la pensión base excede dicho valor.

Respecto al pago, cabe recordar que la fecha cambia según cada persona y la información se puede verificar con el RUN en el sitio de consulta de ChileAtiende.

Además, la plataforma cuenta con los datos relacionados a otros beneficios que estén asignados, mediante la información que maneja el Instituto de Previsión Social.

Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de mayo con el RUT. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Cómo postular a la PGU

La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran: