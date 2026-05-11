Tras el desembarco del MV Hondius: ¿Qué pasará ahora con los pasajeros del crucero afectado con un brote de hantavirus?

Evacuaciones, cuarentenas y vigilancia internacional: lo último que se sabe del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.

Se acabó la pesadilla en el crucero. La compleja operación de repatriación de pasajeros y tripulación del MV Hondius, afectado por el hantavirus, está completa. Hasta 150 personas han comenzado a volar de regreso a casa a bordo de aviones militares y gubernamentales desde las Islas Canarias, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado, aunque no impuesto, una cuarentena de 42 días al aterrizar.

LIVE from Tenerife: Media update on disembarkation of passengers and crew from MV Hondius. #hantavirus https://t.co/xHP5uLlRyT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 11, 2026

Los 27 pasajeros que permanecían a bordo del MV Hondius desembarcaron este lunes en el Puerto de Granadilla (Tenerife) tras atracar por dificultades meteorológicas. El crucero ya zarpó hacia Rotterdam con otros 27 tripulantes. Finalmente, se fletarán dos vuelos con destino Eindhoven para los últimos evacuados en Canarias.

La ministra de Salud de España, Mónica García, aseguró que la desinfección del puerto de Granadilla se hará “en las próximas horas”, al tiempo que celebró la “misión cumplida”. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunirá este martes en la Moncloa con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y ofrecerán una conferencia de prensa conjunta.

La ministra de Sanidad me ha informado de que Capitanía Marítima ha ordenado el amarre del MV Hondius en el Puerto de Granadilla por razones de seguridad, debido al cambio de las condiciones meteorológicas.



La prioridad es que la operación se desarrolle con todas las garantías,… — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) May 11, 2026

Aunque algunos expertos en salud se han mostrado preocupados de que las personas no se aíslen estrictamente durante seis semanas, el director general de la OMS afirma que su organización no impone sus recomendaciones. Asimismo, aseguró que se hará “el seguimiento necesario” y dedicó una un mensaje de tranquilidad a los pasajeros: “Así todos van a recibir la ayuda que necesitan. Si hubieran permanecido más tiempo en el barco, habría sido peor”.

Ya son ocho las personas fuera del barco que se han enfermado, y seis de esta dieron positivo por el virus. Tres personas fallecieron a bordo del MV Hondius: una pareja neerlandesa y un ciudadano alemán. Asimismo, aunque sin relación con el hantavirus, un agente de la Guardia Civil española falleció de un infarto durante la evacuación, que tuvo lugar en las Islas Canarias.

Operativo en España para recibir al buque MV Hondius. Foto: @sanidadgob en X

La operación se realizó en coordinación entre el gobierno español y la OMS, luego de que el crucero fondeara en las costas de Tenerife. En el proceso hubo aviones militares, personal equipado, trajes de protección integral y máscaras.

Por su parte, tanto pasajeros como miembros de tripulación tuvieron que dejarlo “todo atrás”: el equipaje se queda en el barco, y solo se les permitió llevarse una bolsa con un teléfono móvil, un cargador y sus documentos.

A pesar de la evacuación, el barco no queda vacío: tanto ciertos miembros de la tripulación, como el cadáver de un pasajero que falleció a bordo, seguirán en la nave. Esta irá a Rotterdam, Países Bajos, donde llegará en cinco días de navegación. Ahí, el barco será desinfectado, según señalaron las autoridades españolas.

Evacuaciones, cuarentenas y vigilancia internacional: lo último que se sabe del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius

De distintos países, de a poco los pasajeros van volviendo a sus países. El domingo, el Departamento de Salud de Estados Unidos informó que uno de los 17 estadounidenses que iban a ser repatriados había dado positivo por la cepa andina del virus, mientras que un segundo presentaba síntomas leves.

Los pasajeros de este país llegaron a Nebraska, donde fueron evaluados en una unidad de cuarentena altamente especializada. De ahí, irán hacia sus hogares y serán monitoreados durante semanas.

En Francia, en tanto, uno de los cinco nacionales repatriados presentó síntomas de la enfermedad. El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó al respecto: “Uno de ellos presentó síntomas durante el vuelo de repatriación... Por ello, estos cinco pasajeros fueron puestos inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso. Están recibiendo atención médica y se les realizarán pruebas y un examen médico completo”. Esto se complementará con medidas de aislamiento.

El fatal brote de hantavirus que apareció en un crucero en Argentina. Foto: Oceanwide Expeditions

Para quienes regresaban a Reino Unido, se implementaron estrictas medidas de control de infecciones. Pasajeros, tripulación, conductores y personal médico llevaban equipo de protección personal, como mascarillas.

En un plazo de 72 horas, los pasajeros se someterán a evaluaciones clínicas y pruebas en el centro de aislamiento, que cuenta con seis plantas de departamentos independientes con habitaciones, baños privados, cocina y sala de estar.

Siento una profunda tristeza por el fallecimiento de un agente de la @guardiacivil en Tenerife, quien murió anoche a causa de un infarto.



El agente estaba apoyando la operación de las autoridades españolas, en coordinación con la OMS, para evacuar de forma segura a las personas… https://t.co/50W4IVUto1 pic.twitter.com/DW8M4wztQf — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 11, 2026

El centro inicial de cuarentena por Covid-19 de Reino Unido, ubicado en el hospital Arrowe Park en Wirral, Merseyside, alberga a 20 pasajeros británicos que se sometieron a la prueba del hantavirus antes de abordar el vuelo. Un ciudadano alemán, residente en Reino Unido, y un pasajero japonés también se encuentran bajo observación en el centro.

El pasajero nipón, a quien el gobierno británico acogió a petición de Tokio, completará su aislamiento de acuerdo con las directrices de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA).

Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus. Foto: Europa Press

Los últimos dos vuelos salieron de Australia y Países Bajos. El primero tomó 6 pasajeros desde Tenerife, y el segundo 18, y ambos incluyen personas de otros países que no mandaron vuelos propios.

Entre ellos, un griego será sometido a la cuarentena más larga entre los evacuados: 45 días en un hospital, de manera obligatoria, en Atenas. Las autoridades informaron que el hombre será ingresado en una cámara de presión negativa especialmente acondicionada en el hospital universitario Attikon. En España, mientras tanto, 14 ciudadanos serán ingresados ​​en camas de aislamiento biológico en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde guardarán cuarentena hasta el 17 de junio. Un pasajero español aislado en ese recinto dio positivo provisional en hantavirus en la primera prueba PCR, informó este lunes El País.

Al respecto, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se mostró satisfecho de la operación en Tenerife, y aseguró que el riesgo actual para la salud pública es bajo: “Hemos repetido la misma respuesta muchas veces.. No se trata de otro caso de Covid. Y el riesgo para la población es bajo. Por lo tanto, no deben tener miedo ni entrar en pánico”.

En entrevista para Radio Euskadi, el experto en salud pública Rafael Bengoa aseguró que el brote está controlado. “Lo importante ahora es hacer un seguimiento correcto de los casos positivos, controlar y rastrear los casos aislados”, declaró a los medios vascos. En su opinión, hay que sacar a los tripulantes que quedan en el barco, porque solo fuera de este se encuentra la infraestructura necesaria para cuidarlos.

El MV Hondius tendrá su propia cuarentena: el barco deberá ser inspeccionado para detectar roedores, desinfectado y se deberán implementar las medidas de control de roedores adecuadas, según la OMS. El personal involucrado en la operación deberá usar equipo de protección personal (EPP), que incluye protectores oculares, respiradores, batas y guantes.