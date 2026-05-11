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    Sedini reprocha réplica de Carmona a Kast por movilizaciones: “El PC no le puede dar cátedra de democracia a nadie”

    “Hay una oposición que está dispuesta a dialogar y hacer las cosas bien, y otra que no", dijo la portavoz del Ejecutivo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, sumó nuevas declaraciones en medio de la pugna que se abrió este lunes entre el Presidente José Antonio Kast y el Partido Comunista, luego del llamado a la ciudadanía a movilizarse de la diputada de esa colectividad, Lorena Pizarro.

    En su embestida, el Mandatario planteó a través de sus redes sociales que la tienda de la hoz y el martillo fue durante cuatro años parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric Partido y que “ocupó tranquilamente La Moneda”, y lo acusó que ahora, luego de la derrota de Jeannette Jara, “busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso. Los chilenos quieren soluciones, no más violencia”.

    La respuesta del timonel comunista, Lautaro Carmona, no tardó en llegar, quien apuntó que el Jefe de Estado “está haciendo un uso abusivo de su condición, porque le está asignando al PC la opinión que tiene rigor, que tiene origen en la vida real, que levanta una parlamentaria, que es Lorena Pizarro, cuando sabe perfectamente que la única manera en que esto tenga una reacción va a ser sobre la base de que la gente, los incumbentes, a los que va a afectar, reaccionen”.

    En una vocería desde La Moneda, la portavoz del Ejecutivo reprochó el cuestionamiento del líder del PC, al señalar que “hay una oposición que está dispuesta a dialogar y hacer las cosas bien, y otra que no. Una que prefiere el sabotaje legislativo y que prefiere la movilización en las calles para hacer presiones, para poder resolver las legítimas discusiones que se tienen que dar tanto en el Congreso como en cualquier institución democrática”.

    “A mí me parece que el Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie. Debería empezar a mirar internamente a sus militantes, como por ejemplo la procesada por la violencia contra la ministra Lincolao, que es militante de las Juventudes Comunistas, o el senador querellado por calumnias contra la ministra de Seguridad, o también las declaraciones de una exparlamentaria que decía que un diputado se merecía la violencia física”, remarcó.

    Y luego agregó: “Esa no es la forma de hacer política, esa no es la forma de hablar de democracia y ahí quiero destacar las declaraciones del Presidente, que se hace cargo precisamente de este mismo tema, porque la diputada hace un llamado velado a desconocer la legitimidad del Congreso. El Congreso es el lugar donde se tiene que dar el diálogo democrático y cuando ella le quita peso político lo que está haciendo es desconocer nuestras instituciones”.

    Más sobre:Mara SediniJosé Antonio KastPartido ComunistaPCLautaro CarmonaJeannette Jara

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