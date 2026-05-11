Reporte de seguridad del gobierno: homicidios aumentaron esta semana y se registraron 21 víctimas

Este lunes la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) entregó su quinto informe semanal de homicidios. Se trata del nuevo reporte cada siete días desde que la subsecretaria Ana Victoria Quitana anunciara la entrega de la cifra preliminar de víctimas de homicidios todas las semanas.

En esta ocasión, según dio a conocer el Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) de la institución, durante la semana del 27 de abril y el 10 de mayo a las 23:59 horas, se registraron 21 víctimas . La cifra representa dos fallecidos menos que la misma semana de 2025, cuando hubo nueve decesos a causa de este ilícito.

Sin embargo, la situación también representa un alza importante respecto a la semana pasada, cuando durante el fin de semana largo hubo 9 víctimas de homicidios. Es decir, durante los últimos siete días hubo un alza de 133% respecto a los últimos siete días.

Desde el 1 de enero y hasta el 10 de mayo, según las cifras de la SPD, se han registrado 343 víctimas de homicidios, 9,9% menos que 2025, año en el que el mismo periodo habían 381 personas fallecidas a causa del mismo ilícito.

Las estadísticas entregadas por la SPD, según explicaron a través del comunicado oficial, “corresponde a un conteo de víctimas construido a partir de datos proporcionados por Carabineros y la Policía de Investigaciones sobre hechos con resultado de muerte y que involucren la participación de terceros”.

“Por lo mismo, estas cifras pueden experimentar ajustes posteriores en el proceso de validación, ya sea por la reclasificación de estos u otros hechos durante la investigación, así como por la incorporación de otras instituciones no incluidas en este reporte inicial, como el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal o el Registro Civil”, concluye el reporte.