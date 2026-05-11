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    Abogado José Pedro Silva por Joaquín Lavín: “No podría haber cometido los fraudes que cometió sin Maipú”

    El abogado del municipio sostuvo que "sin Maipú, Lavín no podría haber defraudado al fisco como lo hizo en el Congreso Nacional”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El abogado de la municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, se refirió a la investigación contra el exdiputado Joaquín Lavín León, quien fue formalizado por falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al Fisco y tráfico de influencias, señalando que “no podría haber cometido los fraudes que cometió sin Maipú”.

    En conversación con Desde La Redacción de La Tercera, el abogado sostuvo que “Maipú era un municipio que facilitó que él pudiese cometer todos los fraudes que terminó cometiendo en el Congreso Nacional y en el Servel”.

    “Parte de la estrategia que tuvo el exdiputado fue tener desvinculaciones masivas en el municipio para poner personas de su exclusiva confianza y que le pudiesen remitir toda la información que él necesitaba tener, tanto de funcionarios como de electores de la zona”, afirmó.

    Silva además explicó que durante la audiencia de formalización —que culminó con la prisión preventiva de Lavín León— buscaron demostrar cómo operaba el presunto tráfico de influencias, apuntando a una drástica caída en las labores fiscalizadoras realizadas por Lavín León una vez que Cathy Barriga asumió la alcaldía.

    “Mostramos la curva de oficios fiscalizadores, de cómo se desplomaban, casi en un 80% desde el periodo de Christian Vittori, cuando fue alcalde de Maipú, al periodo de la exalcaldesa Barriga”, señaló.

    Asimismo sostuvo que “¿Por qué dejó de fiscalizar Lavín? Porque tenía línea directa, ya no necesitaba utilizar ningún conducto regular para poder hacerse de la información que él requería” acusando además que “comercializó la información que obtuvo desde el municipio”.

    El abogado también abordó el rol de la imprenta MMG, apuntando que “el diputado Lavín se había comprometido con el dueño de MMG a que fuese contratado como el proveedor del municipio”.

    “Por lo tanto, la municipalidad actuaba como aval de este gran fraude que ocurría en el Congreso. Y esa es parte de las imputaciones, y por eso nosotros decimos: sin Maipú, Lavín no podría haber defraudado al fisco como lo hizo en el Congreso Nacional”, expresó.

    Temor de los testigos

    El abogado, además abordó las declaraciones de los testigos, apuntando a que estos tenían temor de declarar.

    “Era una familia que los testigos referían que les causaba bastante temor de lo que les podía ocurrir a ellos si declaraban en su contra. Pero los testigos de la causa, a medida que fueron viendo que esto avanzaba en contra de la exalcaldesa, fueron, yo diría, recobrando la confianza en el sistema y atreviéndose a declarar”, mencionó.

    Es así como señaló que “los testigos referían a la fiscal tener temor y así quedó constatado en sus declaraciones”, enfatizando que “a mí me han llamado personas anónimas que refieren temor de declarar en la causa por las consecuencias que pueda traer para ellos el declarar en contra del diputado Lavín”.

    “Muchas de estas personas están vinculadas al partido Unión Demócrata Independiente, son personas, evidentemente, que cumplían cargos quizás de menor importancia que la de un diputado propiamente tal, pero esa gente hoy en día tiene temor a perder sus trabajos”, expresó.

    Traslado a Capitán Yáber

    En la ocasión, el abogado además cuestionó el traslado de Lavín León a Capitán Yáber mientras Arnaldo Domínguez quedó recluido en Santiago 1., mencionando que “no hay nada que diferencie a uno del otro”.

    “Que la persona que ejercía esas labores de brazo armado esté en Santiago 1 y el diputado en Capitán Yáber es algo que llama la atención. Habrá que preguntarle a Gendarmería, pero sin duda que pueden haber atisbos de clasismo y de discriminaciones que tienen pocos fundamentos en la realidad”, agregó.

    Finalmente según expresó, “me llama la atención, no tengo una postura más allá de eso, porque no es de mi interés explayarme sobre el punto, pero sí Gendarmería me parece que tiene que responder”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde La RedacciónJosé Pedro SilvaJoaquín Lavín LeónAbogadoMaipú

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