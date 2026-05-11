Fiscalía ECOH y PDI indagan homicidio de hombre baleado en La Vega

El Ministerio Público dispuso que personal de la Brigada de Homicidios Metropolitana Centro Norte de la Policía de Investigaciones realice labores para aclarar el deceso de un hombre que fue baleado en cercanías de la Vega Central de Santiago.

La Fiscalía de Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) indaga lo ocurrido.

En un diálogo con la prensa en el lugar, el coronel Cristian Morgenstern, prefecto de la Zona Norte Metropolitana de Carabineros, explicó que la policía uniformada recibió a eso de las 10.30 hora la información de que en calle Olivos con Rengifo, en Recoleta, había una persona que había sido baleada.

Al llegar allí, corroboraron la información, constatando la presencia de un hombre ya fallecido, cuya identidad no ha podido ser determinada.

“Por el momento la persona se trataría de un NN, en el sitio del suceso hay cuatro cartuchos, al parecer corresponde a munición 9 milímetros, el cual uno de ellos habría impactado a la altura de su rostro”, explicó el prefecto.

El coronel precisó que la cercanía a una avenida de alta circulación facilitó a la policía uniformada una llegada expedita al punto en que se produjo esta situación.

La información preliminar apuntaba a que el hombre habría sido atacado desde un vehículo.

“Hay un carrito de verduras al lado de él, no sabemos si lo estaba utilizando o no. Un carrito de verduras en el que estaban transportando mango”, señaló.