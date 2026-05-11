Festival Bamba del Parque O’Higgins anuncia su lineup: Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives

El festival Bamba ya tiene a sus invitados definitivos. El evento que celebrará la cultura latina, organizado por la productora Lotus -la misma de Lollapalooza Chile- y que se hará los días 24 y 25 de octubre en el Parque O’Higgins, reveló esta mañana a sus protagonistas.

Un listado que precisamente festeja lo mejor de la música aparecida en este continente, con todos sus lenguajes y geografías, desde salsa y rock, hasta música urbana y cumbia.

¿Headliners? El sábado 24 de octubre estarán Fito Páez y Carlos Vives como protagonistas centrales, en un listado que también incluye a Los Vasquez, Conociendo Rusia, Elena Rose, Jovanotti, Los Pericos, Coti, Ile, Catalina y Las Bordonas de Oro, y Seamoon.

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El domingo 25 de octubre la fiesta estará a cargo de Marc Anthony y Juanes, para después continuar con Bomba Estéreo, Orishas, Ráfaga, Álvaro Henríquez & Los Pettinellis, Amigo de Artistas, Paloma Morphy, Gale, Cantamarte y Aura Bae.

La preventa exclusiva será a través del Banco de Chile, el lunes 18 de mayo al mediodía. La venta general despega el martes 19 de mayo, también al mediodía.

Entradas en ticketmastercl y festivalbamba.cl