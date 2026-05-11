SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cumbre republicana: Kast interviene en pugna Squella-Irarrázaval y cita a la bancada a Cerro Castillo

    El Mandatario sostendrá este lunes una reunión con los diputados del Partido Republicano en medio de las tensiones que abrió el rol del jefe del Segundo Piso. En la colectividad conviven posturas que han respaldado al jefe de partido, Arturo Squella, y otras que defienden la influencia del jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

    Por 
    Rocío Latorre
    Cristóbal Fuentes
     
    Pedro Rosas

    Fue hace tan solo algunos días que el timonel de la colectividad y senador, Arturo Squella; y el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, sostuvieron una conversación telefónica.

    El lunes pasado, y luego de que Squella hiciera públicos sus reparos a la coordinación política del gobierno y el rol que cumple el equipo asesor presidencial, la controversia tuvo su punto más álgido en el comité político ampliado de dicha jornada, donde incluso el senador republicano hizo un llamado a “dar un paso al costado”, lo que fue interpretado por varios de los presentes como un emplazamiento directo al jefe de asesores.

    Aunque el choque fue duro, ambos tomaron contacto durante la semana pasada. Según conocedores del intercambio, tanto el senador como el ingeniero comercial dieron por superado el impasse y acordaron reunirse más adelante, una vez que el asesor presidencial regrese al país, ya que por estos días se encuentra fuera de Chile.

    Sin embargo, en Palacio ha persistido la preocupación por el ruido político que dejó el episodio y por las señales de desorden interno que comenzaron a instalarse en el oficialismo, sobre todo en días claves para el Ejecutivo por la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional.

    Por lo mismo, el Presidente José Antonio Kast decidió intervenir personalmente. El Mandatario sostendrá este lunes, a las 20.00 horas, una reunión con la bancada de diputados del Partido Republicano en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

    La mediación del jefe de Estado responde a un factor: con el paso de los días, la controversia comenzó también a dividir aguas dentro de la propia bancada republicana. Mientras algunos diputados se alinearon con el diagnóstico de Squella y advirtieron una excesiva influencia del Segundo Piso en materias políticas y comunicacionales, otros han salido a respaldar a Irarrázaval, destacando su capacidad de articulación y su cercanía con Kast.

    Así, el viernes de la semana pasada, en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, la diputada Chiara Barchiesi dio cuenta del diagnóstico crítico que existe en republicanos frente a la actitud de Squella. “Respaldo totalmente al jefe de asesores del Segundo Piso, le han hecho críticas bastante injustificadas”, dijo la parlamentaria, quien es hermana de Antonio Barchiesi, aliado de Irarrázaval en el Segundo Piso.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Incluso algunos diputados que en un inicio respaldaron la arremetida de Squella, hoy tienen un diagnóstico crítico de la actitud del timonel. Creen que terminó por abrir un flanco al partido, que, en su corta historia, se ha caracterizado por la disciplina de sus filas.

    Lo que los críticos de Squella temen es que su actitud abra la puerta para que las militantes y dirigentes de la colectividad se muestren críticos públicamente de decisiones de La Moneda, bajo la excusa de que incluso el timonel lo ha sido. Además, identifican que la intervención del senador ha dado espacio a Chile Vamos para que intenten instalar que ellos son los más leales al gobierno, por sobre el partido ancla de la administración de Kast.

    Entre quienes defienden a Irarrávazal, además, acusan que el timonel hizo su arremetida por rencillas personales con él.

    Por el contrario, quienes cuestionan el rol del jefe de asesores al interior de republicanos acusan que él ha dificultado que la colectividad quede mejor representada en la administración de Kast y que se ha tomado atribuciones que van más allá de su cargo. Sobre todo, en lo que respecto a la coordinación política. Por lo mismo, han exigido que se le dé protagonismo al ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI).

    Esta mañana, en la antesala del comité político ampliado, el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, intentó poner paños fríos a las diferencias al interior de su partido.

    “Con el pasar de los días, con el pasar de las situaciones, uno va encontrando espacios para conversar (…). Queremos tener este espacio que responde a coordinación, a cosas naturales que se dan en un ambiente político que está tan movido”, dijo el parlamentario, en referencia a la cita que sostendrán con el Presidente Kast.

    Benjamín Moreno. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Por su parte, el diputado republicano Alejandro Riquelme sostuvo: “Lo que yo espero de esta noche es que podamos conversar diferentes temas, desde la relación y coordinación con el Ejecutivo, por ejemplo para actos oficiales o pautas en nuestras regiones, hasta profundizar nuestra propia coordinación como bancada respecto de los temas que se vienen, como por ejemplo la ley de reconstrucción nacional, entre otros”.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJosé Antonio KastPartido RepublicanoSquellaIrarrázaval

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matías Muchnick, CEO de NotCo por fallo de la Suprema a favor de Aproval: “Hoy más que nunca, NotGuilty”

    Cómo se gestó la participación de Katteyes y Danny Ocean en el show de Jonas Brothers

    Tunacola y un disco creado a partir de un tablero de juegos musical

    Ministerio de las Culturas conmemora el Día Nacional del Teatro con diversas actividades

    Canciller Pérez Mackenna encabeza encuentro con empresarios en India

    Carabineros rescata a pudú atacado por jauría de perros en Maullín

    Lo más leído

    1.
    El masivo festival libertario que reunirá a una asesora de Milei, Ivette Avaria y al abogado de Podlech

    El masivo festival libertario que reunirá a una asesora de Milei, Ivette Avaria y al abogado de Podlech

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Servicios

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del domingo 10 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 10 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es la postulación al Subsidio Eléctrico? El beneficio tendrá su quinta convocatoria

    ¿Cuándo es la postulación al Subsidio Eléctrico? El beneficio tendrá su quinta convocatoria

    Carabineros rescata a pudú atacado por jauría de perros en Maullín
    Chile

    Carabineros rescata a pudú atacado por jauría de perros en Maullín

    Alcaldes de oposición de la RM manifiestan “preocupación” y “rechazo” a recortes presupuestarios en Salud Pública

    El masivo festival libertario que reunirá a una asesora de Milei, Ivette Avaria y al abogado de Podlech

    Matías Muchnick, CEO de NotCo por fallo de la Suprema a favor de Aproval: “Hoy más que nunca, NotGuilty”
    Negocios

    Matías Muchnick, CEO de NotCo por fallo de la Suprema a favor de Aproval: “Hoy más que nunca, NotGuilty”

    Canciller Pérez Mackenna encabeza encuentro con empresarios en India

    Corte Suprema permite a NotCo seguir usando marca NotMilk, pero le ordena no hacer referencias a la leche

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026
    Tendencias

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Un manto de nubes grises, frío y “algunas gotitas” de lluvia: el pronóstico para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    A un mes del Mundial 2026: los números y millones que rodean a la fiesta planetaria del fútbol
    El Deportivo

    A un mes del Mundial 2026: los números y millones que rodean a la fiesta planetaria del fútbol

    Investigan a jugador de Cabo Verde por abuso sexual después del amistoso frente a Chile en Nueva Zelanda

    “Morir de pie”: el lamento del San Lorenzo de Gustavo Álvarez tras caer en penales contra River Plate en los playoffs

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Cómo se gestó la participación de Katteyes y Danny Ocean en el show de Jonas Brothers
    Cultura y entretención

    Cómo se gestó la participación de Katteyes y Danny Ocean en el show de Jonas Brothers

    Tunacola y un disco creado a partir de un tablero de juegos musical

    Ministerio de las Culturas conmemora el Día Nacional del Teatro con diversas actividades

    Guerra entre Irán y EE.UU. ensombrece cumbre entre Xi y Trump en Beijing
    Mundo

    Guerra entre Irán y EE.UU. ensombrece cumbre entre Xi y Trump en Beijing

    Declaran en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales por no acudir a su juicio por trata de personas

    Trump confirma que suspenderá el impuesto federal a los combustibles hasta que bajen los precios

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?