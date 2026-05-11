Cumbre republicana: Kast interviene en pugna Squella-Irarrázaval y cita a la bancada a Cerro Castillo

Fue hace tan solo algunos días que el timonel de la colectividad y senador, Arturo Squella; y el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, sostuvieron una conversación telefónica.

El lunes pasado, y luego de que Squella hiciera públicos sus reparos a la coordinación política del gobierno y el rol que cumple el equipo asesor presidencial, la controversia tuvo su punto más álgido en el comité político ampliado de dicha jornada , donde incluso el senador republicano hizo un llamado a “dar un paso al costado”, lo que fue interpretado por varios de los presentes como un emplazamiento directo al jefe de asesores.

Aunque el choque fue duro, ambos tomaron contacto durante la semana pasada. Según conocedores del intercambio, tanto el senador como el ingeniero comercial dieron por superado el impasse y acordaron reunirse más adelante, una vez que el asesor presidencial regrese al país, ya que por estos días se encuentra fuera de Chile.

Sin embargo, en Palacio ha persistido la preocupación por el ruido político que dejó el episodio y por las señales de desorden interno que comenzaron a instalarse en el oficialismo, sobre todo en días claves para el Ejecutivo por la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional.

Por lo mismo, el Presidente José Antonio Kast decidió intervenir personalmente. El Mandatario sostendrá este lunes, a las 20.00 horas, una reunión con la bancada de diputados del Partido Republicano en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo .

La mediación del jefe de Estado responde a un factor: con el paso de los días, la controversia comenzó también a dividir aguas dentro de la propia bancada republicana. Mientras algunos diputados se alinearon con el diagnóstico de Squella y advirtieron una excesiva influencia del Segundo Piso en materias políticas y comunicacionales, otros han salido a respaldar a Irarrázaval, destacando su capacidad de articulación y su cercanía con Kast.

Así, el viernes de la semana pasada, en entrevista con El Mercurio de Valparaíso, la diputada Chiara Barchiesi dio cuenta del diagnóstico crítico que existe en republicanos frente a la actitud de Squella. “Respaldo totalmente al jefe de asesores del Segundo Piso, le han hecho críticas bastante injustificadas”, dijo la parlamentaria, quien es hermana de Antonio Barchiesi, aliado de Irarrázaval en el Segundo Piso.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Incluso algunos diputados que en un inicio respaldaron la arremetida de Squella, hoy tienen un diagnóstico crítico de la actitud del timonel. Creen que terminó por abrir un flanco al partido, que, en su corta historia, se ha caracterizado por la disciplina de sus filas.

Lo que los críticos de Squella temen es que su actitud abra la puerta para que las militantes y dirigentes de la colectividad se muestren críticos públicamente de decisiones de La Moneda , bajo la excusa de que incluso el timonel lo ha sido. Además, identifican que la intervención del senador ha dado espacio a Chile Vamos para que intenten instalar que ellos son los más leales al gobierno, por sobre el partido ancla de la administración de Kast.

Entre quienes defienden a Irarrávazal, además, acusan que el timonel hizo su arremetida por rencillas personales con él.

Por el contrario, quienes cuestionan el rol del jefe de asesores al interior de republicanos acusan que él ha dificultado que la colectividad quede mejor representada en la administración de Kast y que se ha tomado atribuciones que van más allá de su cargo. Sobre todo, en lo que respecto a la coordinación política. Por lo mismo, han exigido que se le dé protagonismo al ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI).

Esta mañana, en la antesala del comité político ampliado, el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, intentó poner paños fríos a las diferencias al interior de su partido.

“Con el pasar de los días, con el pasar de las situaciones, uno va encontrando espacios para conversar (…). Queremos tener este espacio que responde a coordinación, a cosas naturales que se dan en un ambiente político que está tan movido”, dijo el parlamentario, en referencia a la cita que sostendrán con el Presidente Kast.

Benjamín Moreno. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Por su parte, el diputado republicano Alejandro Riquelme sostuvo: “Lo que yo espero de esta noche es que podamos conversar diferentes temas, desde la relación y coordinación con el Ejecutivo, por ejemplo para actos oficiales o pautas en nuestras regiones, hasta profundizar nuestra propia coordinación como bancada respecto de los temas que se vienen, como por ejemplo la ley de reconstrucción nacional, entre otros”.