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    Por filtración de oficios de la Dipres: Squella hace llamado al segundo piso a revisar errores y “tomar las riendas”

    El senador y presidente del Partido Republicano abordó también la megarreforma, indicando que "es muy difícil encontrar que existe un color político en cada una de las cuarenta medidas”.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    ARTURO SQUELLA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó esta jornada la discusión legislativa en torno a la megarreforma presentada por el Presidente José Antonio Kast, pero también se refirió a los oficios conocidos el viernes pasado donde se dan directrices a cada cartera de cara al Presupuesto 2027: “Esos errores comunicacionales se tienen que corregir”, señaló.

    En conversación con radio Duna, el senador Squella indicó que estas son sugerencias que se hacen todos los años, pero que “en ningún caso” es para terminar con los programas. “O sea, solo alguien que quiera hacer mucho daño le da una interpretación de que se iban a cortar los programas de alimentación”, indicó. “Es maldad, en el fondo, tratar de instalar eso como si fuera un hecho real”.

    En esto, sostuvo que “el echar a correr en el fondo, una evaluación precisamente que permite que estas personas malintencionadas saquen esas conclusiones, es un error, y esos errores comunicacionales se tienen que corregir”.

    Consultado sobre qué falló en esto, Squella sostuvo que “un poco de todo” e hizo un llamado a corregir esto desde el interior del Ejecutivo.

    “Cuando tienes evaluaciones, no es necesario que se comuniquen vía oficio, dando a entender que hay una instrucción, digamos, de proceder en función de eso. Lo mismo en cuanto a la reserva de la documentación que no necesariamente es de trabajo, más bien, no es de exposición pública. Ahí creo que sería bueno en el fondo que se revisara a quienes cometieron esos errores para que no se vuelvan a repetir”, sostuvo.

    Yo llamaría al segundo piso que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”, añadió.

    Además, sostuvo que a su parecer “creo que lo tienen que tomar en el segundo piso más que en Hacienda, ya que acá tiene que procurar dejar lo suficientemente claro que las recomendaciones de Dipres son elementos significativos, pero que no van de la mano con decisiones políticas en ningún caso”.

    Reuniones del Ejecutivo con PC y FA

    Consultado sobre las reuniones que tiene programadas la Segpres esta jornada con el Frente Amplio y el Partido Comunista y las expectativa que tiene ante estos encuentros, el senador expresó que

    “Yo creo que es muy positivo que La Moneda, en particular el ministro García se reúna con cada una de las bancadas, con cada uno de los partidos políticos”, sostuvo. “Obviamente que uno pensaría por las declaraciones públicas que han hecho parlamentarios de esos partidos que son bajas las expectativas de que se puedan sumar, a las medidas que se están proponiendo por parte del Ejecutivo, pero no hay peor gestión que la que no se hace, dicen por ahí, así que creo que es importante escuchar cuáles son las inquietudes, cuáles son los puntos de vista, los focos”.

    En esta línea, señaló que para aquellos que han estado revisando el megaproyecto “muy profundamente”, “cada vez nos convencemos más de qué es lo que se necesita precisamente para sacar adelante la inversión, el crecimiento, y en consecuencia el empleo y el alza en los salarios, y habrá que ver cuáles de las medidas en definitiva al Frente Amplio, al Partido Comunista les hacen sentido”,

    “Yo esperaría que sean sensatos en ese apoyo y que efectivamente lo que les haga sentido simplemente lo apoyen”, sostuvo.

    Consultado con la propuesta por parte del Frente Amplio de separar lo que tenga que ver con reconstrucción del resto de esta megarreforma ya hacer votación por separado, el senador republicano expresó que “no tiene sentido y no corresponde separarlo”

    Están indisolublemente ligados, los recursos salen al final del día del mismo fondo, ese que tú generas incentivos que transitoriamente son bajas impositivas y recaudatorias, pensando digamos en el mediano plazo en que se transformen en incremento. Eso tiene que estar en la foto para poder disponer de los recursos necesarios para la reconstrucción de Valparaíso, Ñuble y Biobío. No se puede hacer.”

    Ya superada la votación general, apuntó, ahí espera que personas “como el diputado Winter y particularmente en el Senado, los senadores Ibáñez, Sánchez, efectivamente tengan a la vista las medidas que podrían ellos hacerles sentido. O sea, acá es muy difícil encontrar de que existe un color político en cada una de las cuarenta medidas“, sostuvo, aunque sí indicó que “hay algunas” que tradicionalmente han sido defendidas desde el punto de vista político por una vereda política que otra.


    Más sobre:PolíticaMegarreformaPartido RepublicanoArturo Squella

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