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    El libro recomendado: la premiada despedida de Julian Barnes

    Galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras, el autor británico se despide de la literatura a sus 80 años con una obra testamentaria. Una lúcida y melancólica reflexión sobre la fragilidad de la memoria, el amor truncado y el implacable paso del tiempo.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.

    Despedidas

    Julian Barnes

    Anagrama

    Galardonado esta semana con el Premio Princesa de Asturias de las Letras, Julian Barnes cumple ochenta años y anuncia esta novela, Despedidas, como su último libro publicado. En poco más de 200 páginas, funciona como un testamento literario donde el autor británico condensa sus obsesiones de siempre —la memoria, el amor, la amistad, la vejez, la muerte y el propio acto de escribir— con una lucidez melancólica y, a ratos, mordazmente humorística. La novela (o “historia dentro de la historia”, como la define el propio Barnes) gira en torno a Jean y Stephen, una pareja a la que el narrador —un alter ego muy cercano al autor— presentó en Oxford. Se enamoran, la relación fracasa y truncan también la amistad con el narrador. Cuarenta años después, este los reúne de nuevo. Lo que sigue es un ciclo de reencuentros, alegrías, traiciones, decepciones y, sobre todo, reflexiones sobre cómo el tiempo erosiona y reconstruye los lazos. Alrededor de esta trama mínima, Barnes despliega digresiones ensayísticas sobre la fiabilidad de los recuerdos: ¿qué contiene más verdad, nuestros diarios, las anécdotas repetidas o la imagen que los demás tienen de nosotros? La memoria no es un archivo fiable, sino un acto de imaginación constante, sujeto a degradación y embellecimiento. El libro es un híbrido característico de Barnes: ficción, memorias y ensayo se entretejen con naturalidad. Hay fragmentos autobiográficos (o que parecen serlo), reflexiones proustianas sobre recuerdos involuntarios (incluyendo un caso clínico fascinante sobre un paciente que revive todas las tartas de manzana de su vida en orden cronológico) y un tono que oscila entre la ligereza británica y una profunda elegía a la existencia. Un cierre elegante y sobrio para una carrera excepcional. Quienes aman al Barnes de El sentido de un final encontrarán aquí su culminación natural. Una lectura que invita a repensar nuestra propia biografía mientras nos preparamos, inevitablemente, para las despedidas.

    Más sobre:LibrosLTSábadoDespedidasJulian BarnesAnagramaLibros Culto

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