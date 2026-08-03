SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Nvidia recupera los US$ 5 billones, Apple pierde el segundo lugar entre las más valiosas y Amazon trepa a máximos históricos

    El ranking de empresas más valiosas del mundo está monopolizada por Estados Unidos y el área de la tecnología.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Nvidia, Google, Apple y Amazon

    Siguen las novedades y cambios en el listado de empresas más valiosas del mundo. Nvidia recuperó una vez más la barrera de los US$ 5 billones, afirmando su posición como la empresa con mayor capitalización bursátil que había perdido en dos oportunidades la semana pasada, a manos de Apple.

    Y la firma de la manzana no lo pasa muy bien en Wall Street ya que la acción continúa cayendo tras la presentación de sus resultados trimestrales. Tanto es así que ahora incluso perdió el segundo lugar en listado global a manos de Alphabet.

    La matriz de Google experimenta arranca la semana con el pie derecho y la acción subía casi 4% al cierre de esta edición.

    Con este resultado, la compañía eleva su valor de mercado hasta los US$ 4,52 billones, ligeramente mayor a los US$ 4,48 billones del fabricante del iPhone.

    Con todo, estas tres compañías se encuentran a distancia considerable de Microsoft, que se mantiene en la cuarta posición con un valor bursátil de US$ 3,58 billones. Al fabricante de Windows y la suite Office, no obstante, le empieza a a pisar los talones Amazon.

    Las acciones de la empresa fundada por Jeff Bezos experimenta un salto de más de 5% en Wall Street, situándose en máximos históricos gracias al empuje que le dieron los resultados trimestrales conocidos la semana pasada.

    Con este salto, el valor de Amazon salta a los US$ 3 billones.

    El ranking de empresas más valiosas del mundo está monopolizada por Estados Unidos y el área de la tecnología. TSMC (Taiwán, puesto 6) y Aramco (Arabia Saudita, puesto 8) son las únicas empresas no americanas dentro del top ten.

    Lee también:

    Más sobre:AppleNvidiaAmazonMicrosoft

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Utilidades de Entel saltaron 29% en el primer semestre, hasta $ 53.659 millones

    Captura de jurel cae 47% en el primer semestre, aunque industria observa mayor disponibilidad en julio

    El abultado patrimonio del embajador chileno en Estados Unidos, Andrés Ergas

    “Como ministro de Agricultura no estoy dibujado”: Campos responde a críticas del embajador de EE.UU. por dichos sobre aranceles

    La caída de la banda del taxista: sujeto drogaba a víctimas que salían de bares para robarles cuentas bancarias

    EE.UU.: Cómo las primarias de Michigan ponen contra las cuerdas el futuro del Partido Demócrata

    Lo más leído

    1.
    Caso Sartor: Pedro Pablo Larraín renunció como manager de proyecto en EE.UU. un día antes de formalización

    Caso Sartor: Pedro Pablo Larraín renunció como manager de proyecto en EE.UU. un día antes de formalización

    2.
    ChileActores pierde arbitraje contra Anatel por modelo de tarifas que regirá durante próximos tres años y cuestiona a jueces

    ChileActores pierde arbitraje contra Anatel por modelo de tarifas que regirá durante próximos tres años y cuestiona a jueces

    3.
    Regulador sanciona a AFP Habitat por realizar actividades ajenas a su objeto exclusivo al promocionar a Prudential AGF

    Regulador sanciona a AFP Habitat por realizar actividades ajenas a su objeto exclusivo al promocionar a Prudential AGF

    4.
    Accionistas de Latam Airlines aprueban recomprar hasta 5% de sus acciones, con un pago que podría llegar a US$670 millones

    Accionistas de Latam Airlines aprueban recomprar hasta 5% de sus acciones, con un pago que podría llegar a US$670 millones

    5.
    Dos antes que Vozinha este año: las visas laborales que se entregaron en el primer semestre para ciudadanos de Cabo Verde

    Dos antes que Vozinha este año: las visas laborales que se entregaron en el primer semestre para ciudadanos de Cabo Verde

    6.
    Gobierno ingresa a Contraloría modificación que simplifica 55 permisos mineros en 13 trámites para empujar la inversión

    Gobierno ingresa a Contraloría modificación que simplifica 55 permisos mineros en 13 trámites para empujar la inversión

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Este estudio desafía lo que se sabía sobre la vitamina D y la luz solar

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de agosto con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de agosto con el RUT

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    Última semana para postular al Subsidio de Arriendo: ¿Cuáles son los requisitos?

    “Como ministro de Agricultura no estoy dibujado”: Campos responde a críticas del embajador de EE.UU. por dichos sobre aranceles
    Chile

    “Como ministro de Agricultura no estoy dibujado”: Campos responde a críticas del embajador de EE.UU. por dichos sobre aranceles

    La caída de la banda del taxista: sujeto drogaba a víctimas que salían de bares para robarles cuentas bancarias

    Ministerio de Ciencia detecta 1.666 beneficiarios de Becas Chile en incumplimiento y 379 casos ya judicializados

    Utilidades de Entel saltaron 29% en el primer semestre, hasta $ 53.659 millones
    Negocios

    Utilidades de Entel saltaron 29% en el primer semestre, hasta $ 53.659 millones

    Captura de jurel cae 47% en el primer semestre, aunque industria observa mayor disponibilidad en julio

    El abultado patrimonio del embajador chileno en Estados Unidos, Andrés Ergas

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo
    Tendencias

    ¿Cuándo vuelve la lluvia en Santiago? Esto dice un meteorólogo

    Por qué los niños no necesitan una rutina de skincare: los peligros de copiar modas de las redes sociales

    Cómo los edulcorantes de uso común pueden alterar la microbiota: esto dice un estudio

    Es oficial: Vozinha firma su contrato y ya es jugador de Colo Colo
    El Deportivo

    Es oficial: Vozinha firma su contrato y ya es jugador de Colo Colo

    No son ópticos: la especial cualidad de los lentes que Vozinha lució a su llegada a Chile para jugar por Colo Colo

    Región del Biobío da inicio a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha
    Tecnología

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Review del Motorola Razr Fold: la comodidad del formato plegable frente a las limitaciones de su cámara

    Estudio advierte que el mundo de la inteligencia artificial se divide en dos y obliga a elegir bando

    FICValdivia exhibirá filmes de Lisandro Alonso, Rose Lowder y Daniela Delgado Vitelli
    Cultura y entretención

    FICValdivia exhibirá filmes de Lisandro Alonso, Rose Lowder y Daniela Delgado Vitelli

    Christopher Nolan da profunda entrevista acerca de La Odisea: crítica “amateur”, expiación y una civilización decadente

    Con Antonia Giesen y Francisco Melo: lanzan el trailer de la nueva cinta de León y Cociña

    EE.UU.: Cómo las primarias de Michigan ponen contra las cuerdas el futuro del Partido Demócrata
    Mundo

    EE.UU.: Cómo las primarias de Michigan ponen contra las cuerdas el futuro del Partido Demócrata

    Necesitamos ideas para castigar a Irán: El Pentágono pide a funcionarios formas creativas y poco convencionales de ataque a Teherán

    Francia critica la carta suscrita por 22 países de la UE por “instrumentalizar la oleada migratoria” en Ceuta

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”
    Paula

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable