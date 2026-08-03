Nvidia recupera los US$ 5 billones, Apple pierde el segundo lugar entre las más valiosas y Amazon trepa a máximos históricos

Siguen las novedades y cambios en el listado de empresas más valiosas del mundo. Nvidia recuperó una vez más la barrera de los US$ 5 billones, afirmando su posición como la empresa con mayor capitalización bursátil que había perdido en dos oportunidades la semana pasada, a manos de Apple.

Y la firma de la manzana no lo pasa muy bien en Wall Street ya que la acción continúa cayendo tras la presentación de sus resultados trimestrales. Tanto es así que ahora incluso perdió el segundo lugar en listado global a manos de Alphabet.

La matriz de Google experimenta arranca la semana con el pie derecho y la acción subía casi 4% al cierre de esta edición.

Con este resultado, la compañía eleva su valor de mercado hasta los US$ 4,52 billones, ligeramente mayor a los US$ 4,48 billones del fabricante del iPhone.

Con todo, estas tres compañías se encuentran a distancia considerable de Microsoft, que se mantiene en la cuarta posición con un valor bursátil de US$ 3,58 billones. Al fabricante de Windows y la suite Office, no obstante, le empieza a a pisar los talones Amazon.

Las acciones de la empresa fundada por Jeff Bezos experimenta un salto de más de 5% en Wall Street, situándose en máximos históricos gracias al empuje que le dieron los resultados trimestrales conocidos la semana pasada.

Con este salto, el valor de Amazon salta a los US$ 3 billones.

El ranking de empresas más valiosas del mundo está monopolizada por Estados Unidos y el área de la tecnología. TSMC (Taiwán, puesto 6) y Aramco (Arabia Saudita, puesto 8) son las únicas empresas no americanas dentro del top ten.