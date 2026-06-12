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    Política

    Gobierno evalúa que ingreso a redes sociales sea con Clave Única para restringir acceso a menores de edad

    La titular de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, señaló que "todavía quedan varias conversaciones pendientes" y que es relevante la existencia de un consenso técnico para llevar adelante la iniciativa.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

    Con el fin de restringir el acceso de los menores de edad a las plataformas digitales, el gobierno del Presidente José Antonio Kast está explorando la idea de que el ingreso a los perfiles sea mediante Clave Única.

    Así lo dio a conocer la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, que este jueves participó en el Conversatorio "El acceso de los menores de edad a las redes sociales: ¿educar, prevenir, educar?", organizado por Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes (Uandes).

    En la instancia, la secretaria de Estado adelantó el trabajo que está realizando el Ejecutivo para el proyecto de ley: “Existe una preocupación muy transversal de lo que está ocurriendo en las plataformas de redes sociales vinculadas a jóvenes, adolescentes y niños”, dijo.

    Asimismo, recalcó que es relevante la existencia de un consenso técnico para el desarrollo de la iniciativa.

    No nos sirve de nada si diseñamos algo que esté pensado para la tecnología actual y que en un año más con los avances tecnológicos quede obsoleto”, puntualizó.

    Entre los principios que ha fijado el Ejecutivo, explicó Wulf, para el diseño de esta política está el “generar una verificación de edad y no de identidad”.

    “Todavía nos quedan varias conversaciones pendientes, el hecho de que nosotros en Chile tengamos Clave Única desde el Estado, puede ser un mecanismo en que desde esa plataforma se le comunica a la red social o a la app store que esta persona cumple o no con el perfil adecuado para acceder a este contenido”, detalló.

    La titular de Desarrollo Social también dio a conocer que la próxima semana comenzará a trabajar el grupo de la mesa técnica para la construcción del proyecto. Esto considera una coordinación interministerial, el análisis con expertos internacionales y se revisará la experiencia en Australia, Brasil y países de Europa.

    Finalmente, la secretaria de Estado indicó que la forma de trabajo sobre la iniciativa contempla tres ítems: diseño (cuáles son los estándares y cómo se va a fiscalizar), persecución de los delitos (en pro de defensa de menores de edad) y acompañamiento a las familias (dar a conocer los riesgos a los que están expuestos los niños y adolescentes).

    Más sobre:María Jesús WulfRedes socialesMenores de edadClave Única

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