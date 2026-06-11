Bachelet defiende candidatura a la ONU y lanza: “Si alguien me veta porque creo en la democracia, me sentiré honrada”

Un registro de la expresidenta Michelle Bachelet, en que se refiere a un eventual veto a su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, comenzó a propagarse en las últimas horas en Internet.

La declaración de la otrora dos veces jefa de Estado corresponde a un punto de prensa posterior al debate de postulantes de este martes en Ginebra, Suiza.

El foro también contó con la participación presencial de María Fernanda Espinosa (Ecuador) y Rebeca Grynspan (Costa Rica), Macky Sall(Senegal), en tanto, envió una grabación, y Rafael Grossi Argentina) no estuvo presente.

“Reformaré esta organización para hacerla más ágil y más eficiente”, dijo la chilena como parte de sus propuestas en dicho encuentro.

Una vez finalizado el debate, Bachelet conversó con UN Watch, una organización no gubernamental cuya misión declarada es la de supervisar la actuación de la ONU para asegurar que respete su propia Carta.

“I shouldn't say this, but I'm going to say it because I truly believe it. If somebody vetoes me because I believe in democracy, because I believe in multilateralism, because I believe in women's rights, because I believe in human rights, I will be honored.”

— Michelle Bachelet pic.twitter.com/l5wBwHEqtA — UN Watch (@UNWatch) June 10, 2026

El el diálogo, la también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas abordó la posibilidad de que su cruzada reciba un veto de alguno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad del organismo multilateral. Dichos integrantes son Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido y Rusia.

“No debería decir esto, pero lo voy a decir porque realmente lo creo. Si alguien me veta porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo, porque creo en los derechos de las mujeres, porque creo en los derechos humanos, me sentiré honrada” , lanzó Bachelet.

Estas palabras de la expresidenta se producen en medio de su travesía internacional en búsqueda de apoyos, que en las últimas semanas la tuvo también en Francia, Reino Unido, China y Rusia, con reuniones de alto nivel con autoridades de dichas naciones.

Se trata de cuatro de los cinco países que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad -el quinto es EE.UU.-, los mismos que tienen la facultad para vetar su candidatura. La apuesta de Bachelet y su equipo -su nominación es impulsada por México y Brasil, además de contar con un grupo de expertos chilenos a disposición- es reunirse con los presidentes de estas naciones. Ya fue recibida por el líder francés, Emmanuel Macron.

En su afán, la chilena también intentará reunirse con otros representantes del Consejo de Seguridad, ya que además de los cinco miembros permanentes, hay otros 10 países que incorporan la entidad de la ONU de manera temporal.

Bachelet concretó una primera cita con aquellas naciones este jueves, con un encuentro con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis.

La exmandataria tiene contemplado regresar a Santiago este fin de semana para descansar de su periplo internacional, y así luego comenzar a preparar una nueva gira para afianzar respaldos.