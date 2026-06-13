Ataques israelíes dejan al menos dos muertos tras orden de evacuación en el sur del Líbano

Al menos dos personas murieron este sábado en una nueva oleada de bombardeos israelíes contra el sur de Líbano, luego de que el Ejército de Israel ordenara evacuar una veintena de localidades pese al frágil alto el fuego vigente y a los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), una de las víctimas fue Ali Badi, encargado administrativo de la localidad de Al Rayan, quien murió durante un bombardeo en la zona de Jezzine, una de las regiones más golpeadas por los ataques iniciados durante la mañana.

La segunda víctima fatal fue reportada en la ciudad de Kfar Remmam, también alcanzada por un ataque aéreo israelí. Según el mismo medio, cazas israelíes bombardearon además la zona de Nabatieh al Fawqa.

La ofensiva se produjo después de que el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, pidiera a la población evacuar “de inmediato” unas veinte localidades del sur libanés. En un mensaje en árabe difundido en redes sociales, advirtió que el Ejército atacaría “con fuerza” posiciones vinculadas a Hezbolá.

“Cualquiera que esté cerca de instalaciones de Hezbolá o material bélico pone en riesgo su vida”, señaló el portavoz.

La ANN también informó de ataques con drones en el municipio de Qasiba, en la región meridional de Nabatieh, y de tres bombardeos israelíes en las inmediaciones de un punto de control militar en Kfarhouna, en Jezzine. En esa misma zona, un dron atacó a un trabajador de la compañía eléctrica libanesa mientras regaba sus cultivos, dejándolo herido y obligando a su traslado a un hospital.

Por su parte, el Ejército libanés, que no interviene directamente en la guerra, denunció que un dron israelí atacó a un soldado mientras se desplazaba cerca de un hospital de Nabatieh. Según el comunicado, el militar volvió a ser atacado posteriormente, lo que le provocó heridas graves.

Israel acusó a Hezbolá de violar el alto el fuego alcanzado en abril y renovado desde entonces, aunque no ha sido respetado de forma sostenida. La violencia, iniciada el 2 de marzo en el marco de la guerra de Irán, ha dejado más de 3.700 muertos solo en territorio libanés, según cifras de las autoridades del país.