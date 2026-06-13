Guyana nomina a Carolyn Rodrigues-Birkett como candidata a secretaria general de la ONU

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, anunció que su país nominará formalmente a la embajadora Carolyn Rodrigues-Birkett como candidata al cargo de secretaria general de la Organización de Naciones Unidas.

Rodrigues-Birkett se desempeña actualmente como representante permanente de Guyana ante la ONU y sería postulada para suceder al actual secretario general, António Guterres, cuyo segundo mandato concluye el 31 de diciembre de 2026.

En un discurso nacional, Ali señaló que la decisión fue adoptada tras una “cuidadosa consideración” y consultas con distintos actores, en un momento en que Guyana busca proyectar su creciente perfil internacional.

El mandatario afirmó que la nominación refleja la confianza del país en su capacidad para aportar liderazgo en los más altos niveles de la diplomacia internacional.

Guyana nomina a Carolyn Rodrigues-Birkett como candidata a secretaria general de la ONU

Según Ali, la decisión también se enmarca en el compromiso histórico de Guyana con el fortalecimiento del sistema multilateral, en medio de desafíos globales cada vez más complejos e interconectados.

El presidente destacó además el reciente paso de Guyana por el Consejo de Seguridad de la ONU entre 2024 y 2025, periodo en que el país promovió la paz, el diálogo, el respeto al derecho internacional y la solución pacífica de controversias.

Trayectoria diplomática

Ali sostuvo que Rodrigues-Birkett cuenta con la experiencia, el conocimiento y las habilidades diplomáticas necesarias para liderar Naciones Unidas.

La diplomática ejerce como representante permanente de Guyana ante la ONU desde 2020 y tuvo un papel central durante la participación de su país en el Consejo de Seguridad.

Antes de asumir ese cargo, fue directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Ginebra, entre 2017 y 2020.

Guyana nomina a Carolyn Rodrigues-Birkett como candidata a secretaria general de la ONU

También fue ministra de Relaciones Exteriores y ministra de Asuntos Amerindios de Guyana, etapa en la que encabezó la política exterior del país y promovió iniciativas vinculadas al bienestar y la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo nacional.

El gobierno guyanés destacó que, a lo largo de su carrera, Rodrigues-Birkett ha promovido temas como inclusión, igualdad de género, desarrollo sostenible y avance social.

Una candidatura caribeña

De acuerdo con Ali, la visión de Rodrigues-Birkett para Naciones Unidas se centra en fortalecer el multilateralismo, mejorar la eficacia de las instituciones internacionales y promover una gobernanza global más inclusiva.

Entre sus prioridades se encuentran la prevención de conflictos, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, las crisis humanitarias y las amenazas emergentes a la paz y seguridad internacionales.

El gobierno de Guyana anunció que buscará activamente el respaldo de los Estados miembros de la ONU para impulsar la candidatura.

De ser electa, Rodrigues-Birkett se convertiría en la primera persona guyanesa y una de las pocas figuras del Caribe en ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas.

El secretario general de la ONU es nombrado por la Asamblea General, previa recomendación del Consejo de Seguridad, y actúa como jefe administrativo y principal vocero de la organización integrada por 193 Estados miembros.