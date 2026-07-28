Gobierno decreta emergencia agrícola en el norte y ministro Campos ve efectos transitorios en el precio de alimentos

El gobierno decretó emergencia agrícola en parte de las regiones del norte de Chile por las intensas lluvias registradas los últimos días. La medida busca agilizar la entrega de recursos y ayudas para la zona afectada por el intenso sistema frontal.

Sin embargo, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, destacó la resiliencia del sector. “Estructuralmente el sector agrícola está absolutamente de pie y enfrentando esta situación”, sostuvo.

“En la agricultura estamos habituados a trabajar anualmente con estos fenómenos climáticos, que a veces son de mayor intensidad y otras veces son de menor intensidad, y por eso es que cuando ocurren situaciones excepcionales, naturalmente que vamos en ayuda de los productores, pero la infraestructura agrícola general del país hasta ahora no se ha visto afectada”, agregó Campos, tras anunciar las medidas.

Mientras que, al ser consultado por un aumento en el precio de los alimentos, producto de las lluvias que hayan dañado la producción o afectado a la cadena de distribución, como el corte de carreteras, el secretario de Estado apuntó a efectos transitorios.

“Hay una regla de oro: los precios los fija la ley de oferta y la demanda y, en la medida que exista mayor oferta, disminuyen los precios y, si se rebaja la oferta, obviamente los precios suben, pero esos son fenómenos circunstanciales que duran pocos días y el mercado normalmente se regula con facilidad”, dijo.

Ante este contexto, el ministro Campos planteó como ejemplo el alza en el precio de los tomates, que en esta época vienen de Arica, zona que no ha sido afectada por las intensas lluvias, pero las lluvias afectaron los caminos y la cadena de distribución se vio afectada.

“Obviamente que subió el precio de los tomates, pero ahora que los tomates vuelven a entrar normalmente, vuelve a bajar el precio y eso se hace con todos los productos”, dijo el secretario de Estado.

A la fecha, el secretario de Estado comentó que “aún persisten problemas de conectividad en algunos lugares o comunas de Chile, pero esperamos que esto se pueda ir resolviendo”.

“Una noticia que a otros tampoco les gusta que uno la recuerde es que dentro de toda esta desgracia aquí ocurrió una bendición. Porque después de largos años de sequía, vean la nieve que hay en la cordillera de los Andes, vean el agua que se está acopiando en los embalses, y eso nos va a dar seguridad en el riego, por lo menos durante dos temporadas más. Y algunos dicen que por cuatro temporadas más", agregó.

La emergencia

La emergencia agrícola del gobierno se decretó para zonas que abarcan las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso.

En detalle, para la Región de Atacama las medidas son para las comunas de Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del Carmen, Vallenar, Freirina, Huasco y Atacama, luego toda la Región de Coquimbo y las provincias continentales de la Región de Valparaíso.

La medida busca, por ejemplo, ayudar a empresas agrícolas que estén pagando créditos del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).

Quienes tengan créditos con Indap y hayan sido damnificados por las lluvias, “se les va a entregar una prórroga de 90 días en el vencimiento de sus obligaciones, plazo que incluso se puede ir prorrogando”, dijo el ministro Campos.

Otra medida es la apertura de nuevas líneas de crédito para “usuarios, especialmente en todo lo que se vincula con reposición de infraestructuras que hayan sido dañadas”.

“La Comisión Nacional de Riego, por su parte, me ha anunciado que va a lanzar un nuevo concurso que apunta a reponer las obras de infraestructura intrapredial”, dijo el ministro para entregar recursos para los canales que fueron destruidos producto de las intensas lluvias en la zona.

Otra ayuda es la entrega de alimentos para los animales de la zona en emergencia. En carpeta está también “la posibilidad o la necesidad de fortalecer el programa de recuperación de suelos degradados para ir en ayuda de aquellos agricultores cuyos potreros pudieron verse dañados como consecuencia de inundaciones y de aluviones”.

“Esta emergencia agrícola la estamos dictando como consecuencia del fenómeno que fundamentalmente afectó a la tercera, cuarta y quinta región la semana pasada. Ojalá que no sea necesario extender esta emergencia agrícola a las regiones del sur de Chile”, dijo el ministro Campos.

El ministro Campos también comentó que, a la fecha, hay 167 siniestros de pequeños agricultores que tenían seguros con Indap. “Eso pone en evidencia que la verdad es que el Seguro Agrícola es el instrumento moderno como uno puede enfrentar estas emergencias climáticas”, dijo.

Respecto a la afectación para los agricultores, el ministro Campos espera que los problemas de conectividad mejoren para terminar el castro.

Sin embargo, sobre los problemas que se identifican a la fecha están los problemas de regadío ante canales obstruidos y daño de infraestructura para este proceso. Otros problemas son los daños en techumbres e invernadores por los vientos y la nieve en la precordillera que afectó el pasto que comen los animales.

El ministro Campos también identificó pérdidas en el sector de hortalizas, pero que “afortunadamente esas son producciones de ciclo corto, de manera que en pocas semanas van a estar nuevamente en producción en la medida en que los terrenos estén recuperados”.