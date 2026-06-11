Israel denuncia ataques de Hezbolá con drones lanzados desde Líbano

Las autoridades de Israel han denunciado este jueves ataques del partido milicia chií Hezbolá con drones lanzados desde Líbano, en lo que ha denunciado como “una flagrante violación del alto el fuego”.

“La pasada noche y esta mañana, Hezbolá, el grupo afín al régimen terrorista iraní, lanzó drones contra Israel desde Líbano, en una flagrante violación del alto al fuego”, ha señalado el Ministerio de Exteriores israelí en un mensaje en redes sociales.

De esta forma, ha denunciando que el partido milicia “no sirve a los intereses de Líbano” sino a “los intereses del régimen terrorista iraní”, insistiendo en que mientras tanto “el pueblo libanés paga las consecuencias”.

Los gobiernos de Israel y Líbano alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre un mecanismo para aplicar un alto al fuego, condicionado a que Hezbolá pusiera fin a sus ataques y se retirara al norte del río Litani, algo que ha rechazado hacer dado que el citado pacto no contempla una retirada de las tropas israelíes ni mecanismos de garantías.

Desde entonces el Ejército israelí ha recrudecido sus ataques y lanzado bombardeos contra zonas del sur de Líbano, incluyendo la ciudad de Tiro, que han dejado decenas de muertos.