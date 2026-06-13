Operativo policial en La Reina deja más de un centenar de controles y tres detenidos
El procedimiento dejó 93 controles de identidad, 65 controles vehiculares, 13 infracciones al tránsito y cuatro a locales de alcoholes.
Tres personas fueron detenidas durante un copamiento realizado por Carabineros la tarde de este viernes en la comuna de La Reina. Según informó Carabineros, los detenidos corresponden a una persona con orden de expulsión del territorio nacional, otra por situación migratoria irregular y una tercera por infracción a la Ley de Alcoholes.
Durante la jornada, los funcionarios realizaron controles preventivos y fiscalizaciones focalizadas. En total, se efectuaron 93 controles de identidad y 65 controles vehiculares. Además, se cursaron 13 infracciones al tránsito y cuatro a locales de alcoholes.
El operativo desarrollado en coordinación la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Municipalidad de La Reina tuvo como objetivo reforzar la seguridad en distintos puntos de la comuna.
La coronel Verónica Cruzat, de la Prefectura Santiago Andes, calificó el balance como positivo y destacó el trabajo conjunto con otros servicios. “Carabineros marca presencia y se sintió el agradecimiento de la ciudadanía”, señaló.
La oficial agregó que este tipo de rondas focalizadas continuarán realizándose en distintos sectores dependientes de la Prefectura Santiago Andes.
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