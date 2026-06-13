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    Condenan a presidio perpetuo a autor de homicidio calificado en pub de subida Ecuador de Valparaíso

    El Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso condenó a Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez por el crimen de Diego Alejandro Cornuz Ramírez, ocurrido en noviembre de 2022 en el pub Barmacia. También recibió una pena adicional por lesiones menos graves contra una segunda víctima.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Condenan a presidio perpetuo a autor de homicidio calificado en pub de subida Ecuador de Valparaíso. Imagen referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso condenó este viernes a Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez a la pena de presidio perpetuo, en calidad de autor del delito consumado de homicidio calificado, por un crimen ocurrido en noviembre de 2022 en el sector de subida Ecuador, en la ciudad puerto.

    En fallo unánime, el tribunal, integrado por las magistradas Marcela Osorio, Maureen Darrouy y Pamela Peralta, dio por acreditada la participación del condenado en la muerte de Diego Alejandro Cornuz Ramírez, hecho registrado al interior del pub Barmacia, ubicado en subida Ecuador.

    Además, Ramírez Gutiérrez fue condenado a 301 días de presidio efectivo como autor del delito consumado de lesiones menos graves, por la agresión sufrida por Marcia Andrea Zamorano Araya durante el mismo episodio.

    Junto con la pena de presidio perpetuo, el tribunal aplicó las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de vida del penado, además de la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal.

    Condenan a presidio perpetuo a autor de homicidio calificado en pub de subida Ecuador de Valparaíso. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

    Los hechos acreditados

    De acuerdo con la sentencia, los hechos ocurrieron alrededor de las 18.30 horas del 28 de noviembre de 2022, cuando las víctimas se encontraban en el pub Barmacia, en el sector de las terrazas.

    En ese contexto, se produjo una discusión verbal entre el acusado y su padre, Alexis Danilo Ramírez Zamora, la que posteriormente derivó en golpes entre ambos. Según el fallo, durante el incidente se produjo la fractura de ventanales del local.

    El tribunal estableció que, mientras Diego Cornuz Ramírez observaba la discusión desde el exterior, ingresó rápidamente al interior del pub junto a otras personas, entre ellas Marcia Zamorano Araya.

    Condenan a presidio perpetuo a autor de homicidio calificado en pub de subida Ecuador de Valparaíso. Imagen referencial. (null)

    Luego, el acusado también entró al recinto y persiguió a Cornuz por el interior del local. Una vez que le dio alcance, y premunido de un arma cortopunzante, lo agredió “obrando sobre seguro”.

    Según la resolución, el condenado primero le propinó un golpe en la espalda, provocando que la víctima cayera al suelo. Estando Cornuz en esa posición e indefenso, Ramírez Gutiérrez le dio un golpe de pies en la zona lumbar y luego lo apuñaló en la zona craneal.

    La herida le causó la muerte a la víctima por un traumatismo encéfalo craneano provocado por arma blanca.

    Lesiones a una segunda víctima

    El fallo también dio por acreditado que, durante el mismo hecho, Marcia Zamorano Araya resultó lesionada con el arma cortopunzante utilizada por el acusado.

    De acuerdo con el tribunal, la víctima sufrió una herida en el muslo izquierdo, calificada clínicamente como lesión menos grave, con un periodo de sanación e incapacidad inferior a 30 días.

    El tribunal ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de Condenados.

    Más sobre:ValparaísoHomicidioTribunalesCondenaPerpetua

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