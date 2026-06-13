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    Operativo en Algarrobo culmina con la detención de cinco personas con órdenes de aprehensión vigentes

    Además de la aprehensión de los sujetos que mantenían un prontuario delictual ligado al sector de Los Claveles, el procedimiento permitió la incautación de diferentes sustancias ilícitas.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Operativo en Algarrobo culmina con la detención de cinco personas con órdenes de aprehensión vigentes

    Cinco capturas a sujetos con un amplio historial delictivo se concretaron tras un operativo interinstitucional en la comuna Algarrobo, ubicada en la Región de Valparaíso.

    El procedimiento se concretó el pasado viernes 12 de junio, en base a una coordinación del Municipio y unidades especializadas de Carabineros de Chile, con personal especializado del Departamento Antidrogas OS7, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), el Control de Orden Público (COP) de Valparaíso y efectivos de la Prefectura de la Provincia de San Antonio.

    Como resultado, los uniformados incautaron 101 gramos de marihuana, 10 gramos de clorhidrato de cocaína y 46 gramos de pasta base de cocaína destinados para ser comercializados, además de diversas especies asociadas al delito y dinero en efectivo.

    Además, el operativo llevó a la detención de cinco personas que mantenían órdenes de detención vigentes, más un vasto prontuario delictual por delitos de robo, agresiones y tráfico de drogas en el sector de Los Claveles.

    Operativo en Algarrobo culmina con la detención de cinco personas con órdenes de aprehensión vigentes

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