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    Sobre 100 millones de pesos fueron incautados a presunta organización criminal en Melipilla

    Los uniformados, durante el procedimiento que se extendió en 21 domicilios de la comuna, hallaron sustancias ilícitas y armamento.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Sobre 100 millones de pesos fueron incautados a presunta organización criminal en Melipilla

    Tras un operativo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Melipilla en torno a una organización criminal de carácter familiar que operaba en diferentes puntos de la comuna, nueve detenciones se concretaron por el delito de tráfico de drogas e infracción a la ley sobre control de Armas y Explosivos.

    Con autorización del Tribunal de Garantía de Melipilla, detectives de MT-0 de la Bicrim, más unidades territoriales de la Región Policial Metropolitana ejecutaron 21 órdenes de entrada y registro, a domicilios localizados dentro de los sectores Oriente y Sur-Poniente de Melipilla.

    El procedimiento se enmarcó en una investigación dirigida por el Ministerio Público, que permitió determinar la estructura, capacidad operativa y funcionamiento de la organización. Esto, mediante diferentes técnicas investigativas, como análisis criminal y de datos, levantamiento patrimonial y trabajo de inteligencia policial, además de vigilancias físicas y electrónicas.

    Los antecedentes recabados permitieron acreditar que los miembros de la agrupación se dedicaban a la distribución y comercialización de drogas, como clorhidrato de cocaína, cocaína base y cannabis sativa, “manteniendo además una importante capacidad logística y un considerable poder de fuego, destinado a resguardar sus operaciones ilícitas”, según detalló el subprefecto Francisco Letelier, jefe de la Bicrim de la comuna.

    21 órdenes de entrada y registro

    Durante el operativo, los uniformados lograron incautar munición y armamento, con dos escopetas calibre 12 y una pistola marca Glock, además de cartuchos. Asimismo, “se logró la incautación de 128 millones de pesos aproximadamente, de dinero en efectivo, y la cantidad de seis vehículos de propiedad de estos sujetos”, explicó Letelier.

    Según informó la persecutora Paola Salcedo, de la Fiscalía de Análisis Criminal Occidente, de un total de nueve detenidos en el proceso, cuatro de ellos fueron formalizados por tráfico ilícito de drogas y por ley de armas, con la agravante de integrar una organización dedicada a dicha comisión de delitos. El plazo de investigación quedó fijado en 100 días.

    Sobre 100 millones de pesos fueron incautados a presunta organización criminal en Melipilla

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    Más sobre:MelipillaPolicialBicrimMT-0Armas y explosivos

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