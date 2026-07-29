Oposición cuestiona idea de privatizar Codelco y afina estrategia para oponerse a la agenda laboral de Kast

Un hervidero en la oposición provocó la propuesta del senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de privatizar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la histórica empresa estatal cuprífera cuyos recursos fueron nacionalizados en 1971 por el entonces Presidente Salvador Allende.

ANDRES PINA/ATON CHILE

La apuesta del líder republicano apunta a darle “oxígeno a la empresa”, pero tocó una fibra sensible en la izquierda, que ha celebrado a Codelco como uno de los principales hitos en la historia del sector.

Uno de los primeros en reaccionar fue el exministro del Interior Álvaro Elizalde, quien planteó que “ privatizar Codelco no es modernizar Chile. Es renunciar al control de uno de los activos estratégicos fundamentales para el desarrollo nacional. La propuesta del Partido Republicano traspasa un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar ”.

05/03/2026 - ALVARO ELIZALDE, MINISTRO DEL INTERIOR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Squella refutó minutos después a Elizalde: “Es exactamente lo contrario. Para evitar que terminen desvalijando la empresa y para que siga aportando al presupuesto de la nación, se requiere tener este debate en forma seria, sin caricaturas”.

Junto a Elizalde salieron también diversas figuras. La senadora y presidenta del PS -colectividad de Allende-, Paulina Vodanovic, indicó a este medio que “claramente la derecha tiene un plan insaciable. El ministro Quiroz, en la Comisión de Hacienda, ha preguntado y repreguntado acerca de la posibilidad de privatizar Codelco o vender los derechos en las filiales. Señaló claramente que eso no estaba dentro de su planificación y espero que así sea”.

Paulina Vodanovic y Juan Luis Castro

También desde el PS, el jefe del comité de senadores, Juan Luis Castro, planteó que “es un esfuerzo inútil y un saludo a la bandera lo que buscan los republicanos. Privatizar Codelco es una quimera para algunos. Pero ya que lo plantean tan claramente, ahora la palabra la tiene el gobierno, pese a que no tendrían mayoría parlamentaria para lograrlo”.

Más allá del PS también salió la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien planteó que “la intención de privatizar Codelco confirma el rumbo que ha tomado este gobierno. No se trata de una decisión aislada, sino de una visión radicalmente ideológica que vuelve a instalar las recetas económicas de la dictadura: debilitar al Estado y entregar al mercado bienes estratégicos para el desarrollo del país”.

24 Julio 2026 Entrevista a Constanza Martinez, presidenta del Frente Amplio. Foto: Andres Perez Andres Perez

Luego, agregó: “Chile ya vivió ese modelo, que sólo creó una profunda desigualdad y precarizó la vida de las mayorías. El Estado no es un botín del Partido Republicano, Codelco es de todos los chilenos”.

Desde el PPD, el diputado y presidente de partido, Raúl Soto, añadió que “el gobierno al parecer está perdiendo la vergüenza y está empezando a mostrar su verdadera cara, que es una batalla cultural e ideológica planteada desde el extremismo político disfrazado de republicanismo. Si ese será el camino, van a cometer un grave error, espero que el gobierno lo descarte por completo”.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En el PC, en tanto, el senador Daniel Núñez planteó que “el Partido Republicano solo está preocupado de asegurarles los negocios a los grandes grupos económicos. Ya los premiaron con varios cientos de millones de dólares con la megarreforma y ahora quieren regalarle Codelco. Esto es más escandaloso que las privatizaciones de Pinochet. Jamás permitiremos que privaticen Codelco. Todo Chile se levantará”.

25.06.2026 Daniel Núñez Senador de la República de Chile Partido Comunista Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Suben el tono contra la agenda laboral

Antes del misil que instaló Squella en la oposición, los secretarios generales del sector se reunieron con la CUT, para avanzar en el diseño con el que enfrentarán la agenda laboral del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Se trata de una materia que activó en su momento a exministras de Boric como Camila Vallejo y Jeannette Jara, y que, tras la aprobación de la megarreforma resistida por la izquierda, se convertirá en uno de los próximos focos para la oposición.

Secretarios generales de la oposición en la CUT.

En la cita con la organización sindical se abordaron las principales iniciativas del gobierno al respecto, entre ellas, la posible modificación de la jornada laboral de 40 horas.

Al término del encuentro, el secretario general del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, elevó el tono en contra de las medidas a las que apuesta el Ejecutivo y acusó que “nuevamente falta a la verdad”.

20/01/2026 - ARTURO BARRIOS - Fotos: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Lo que está señalando el gobierno es que la gente, por el mismo sueldo, trabaje más, y aquello es inaceptable. La vulneración de la ley de las 40 horas está en marcha y este gobierno debe ser responsable, y decir la verdad, no seguir faltando a la verdad. Puesto que también se incluye la polifuncionalidad, el tema de la indemnización por años de servicio y también la expulsión o cancelación del trabajo por necesidad de la empresa", apuntó.

Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista (PC), en tanto, cuestionó que “todas las acciones que hoy día este gobierno está desarrollando están golpeando a las familias trabajadoras, en su más amplio concepto”.

25-03-2026 BARBARA FIGUEROA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

El secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Coublé, por su parte, en su intervención le habló directamente al Presidente José Antonio Kast.

“Yo le quiero decir a José Antonio Kast y a su gobierno que no van a destruir el movimiento sindical, no van a destruir a los sindicatos. La CUT tiene cien años de historia y no van a pasar por encima de aquello”, remarcó.