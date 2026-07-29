SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oposición cuestiona idea de privatizar Codelco y afina estrategia para oponerse a la agenda laboral de Kast

    La idea que instaló el senador Arturo Squella tocó una de las fibras más sensibles del sector, al ser una de las medidas emblemáticas de la Unidad Popular. En paralelo, los secretarios generales se juntaron con la CUT para cuestionar la agenda del ministro Rau.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Secretarios generales de la oposición en la CUT.

    Un hervidero en la oposición provocó la propuesta del senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de privatizar la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la histórica empresa estatal cuprífera cuyos recursos fueron nacionalizados en 1971 por el entonces Presidente Salvador Allende.

    ANDRES PINA/ATON CHILE

    La apuesta del líder republicano apunta a darle “oxígeno a la empresa”, pero tocó una fibra sensible en la izquierda, que ha celebrado a Codelco como uno de los principales hitos en la historia del sector.

    Uno de los primeros en reaccionar fue el exministro del Interior Álvaro Elizalde, quien planteó que “privatizar Codelco no es modernizar Chile. Es renunciar al control de uno de los activos estratégicos fundamentales para el desarrollo nacional. La propuesta del Partido Republicano traspasa un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar”.

    05/03/2026 - ALVARO ELIZALDE, MINISTRO DEL INTERIOR. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Squella refutó minutos después a Elizalde: “Es exactamente lo contrario. Para evitar que terminen desvalijando la empresa y para que siga aportando al presupuesto de la nación, se requiere tener este debate en forma seria, sin caricaturas”.

    Junto a Elizalde salieron también diversas figuras. La senadora y presidenta del PS -colectividad de Allende-, Paulina Vodanovic, indicó a este medio que “claramente la derecha tiene un plan insaciable. El ministro Quiroz, en la Comisión de Hacienda, ha preguntado y repreguntado acerca de la posibilidad de privatizar Codelco o vender los derechos en las filiales. Señaló claramente que eso no estaba dentro de su planificación y espero que así sea”.

    Paulina Vodanovic y Juan Luis Castro

    También desde el PS, el jefe del comité de senadores, Juan Luis Castro, planteó que “es un esfuerzo inútil y un saludo a la bandera lo que buscan los republicanos. Privatizar Codelco es una quimera para algunos. Pero ya que lo plantean tan claramente, ahora la palabra la tiene el gobierno, pese a que no tendrían mayoría parlamentaria para lograrlo”.

    Más allá del PS también salió la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien planteó que “la intención de privatizar Codelco confirma el rumbo que ha tomado este gobierno. No se trata de una decisión aislada, sino de una visión radicalmente ideológica que vuelve a instalar las recetas económicas de la dictadura: debilitar al Estado y entregar al mercado bienes estratégicos para el desarrollo del país”.

    24 Julio 2026 Entrevista a Constanza Martinez, presidenta del Frente Amplio. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Luego, agregó: “Chile ya vivió ese modelo, que sólo creó una profunda desigualdad y precarizó la vida de las mayorías. El Estado no es un botín del Partido Republicano, Codelco es de todos los chilenos”.

    Desde el PPD, el diputado y presidente de partido, Raúl Soto, añadió que “el gobierno al parecer está perdiendo la vergüenza y está empezando a mostrar su verdadera cara, que es una batalla cultural e ideológica planteada desde el extremismo político disfrazado de republicanismo. Si ese será el camino, van a cometer un grave error, espero que el gobierno lo descarte por completo”.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En el PC, en tanto, el senador Daniel Núñez planteó que “el Partido Republicano solo está preocupado de asegurarles los negocios a los grandes grupos económicos. Ya los premiaron con varios cientos de millones de dólares con la megarreforma y ahora quieren regalarle Codelco. Esto es más escandaloso que las privatizaciones de Pinochet. Jamás permitiremos que privaticen Codelco. Todo Chile se levantará”.

    25.06.2026 Daniel Núñez Senador de la República de Chile Partido Comunista Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Suben el tono contra la agenda laboral

    Antes del misil que instaló Squella en la oposición, los secretarios generales del sector se reunieron con la CUT, para avanzar en el diseño con el que enfrentarán la agenda laboral del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    Se trata de una materia que activó en su momento a exministras de Boric como Camila Vallejo y Jeannette Jara, y que, tras la aprobación de la megarreforma resistida por la izquierda, se convertirá en uno de los próximos focos para la oposición.

    Secretarios generales de la oposición en la CUT.

    En la cita con la organización sindical se abordaron las principales iniciativas del gobierno al respecto, entre ellas, la posible modificación de la jornada laboral de 40 horas.

    Al término del encuentro, el secretario general del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios, elevó el tono en contra de las medidas a las que apuesta el Ejecutivo y acusó que “nuevamente falta a la verdad”.

    20/01/2026 - ARTURO BARRIOS - Fotos: Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    “Lo que está señalando el gobierno es que la gente, por el mismo sueldo, trabaje más, y aquello es inaceptable. La vulneración de la ley de las 40 horas está en marcha y este gobierno debe ser responsable, y decir la verdad, no seguir faltando a la verdad. Puesto que también se incluye la polifuncionalidad, el tema de la indemnización por años de servicio y también la expulsión o cancelación del trabajo por necesidad de la empresa", apuntó.

    Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista (PC), en tanto, cuestionó que “todas las acciones que hoy día este gobierno está desarrollando están golpeando a las familias trabajadoras, en su más amplio concepto”.

    25-03-2026 BARBARA FIGUEROA FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Coublé, por su parte, en su intervención le habló directamente al Presidente José Antonio Kast.

    “Yo le quiero decir a José Antonio Kast y a su gobierno que no van a destruir el movimiento sindical, no van a destruir a los sindicatos. La CUT tiene cien años de historia y no van a pasar por encima de aquello”, remarcó.

    Más sobre:CodelcoArturo SquellaJosé Antonio KastKast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Concejo municipal de Cerro Navia suspende decisión de salirse de la ACHM y hará consulta a Contraloría por votación del directorio

    José Luis Daza alienta al gobierno de Kast a seguir con su agenda: “No se limiten en las ambiciones”

    La defensa de Quiroz a la aprobación de la megarreforma

    Las declaraciones de los exdueños de Huachipato ante la Fiscalía por el caso Sartor

    Acciones mundiales caen con fuerza ante escalada del petróleo, derrumbe de empresas de chips y con la mirada puesta en la Fed

    Pan de huevo

    Lo más leído

    1.
    Alcaldesa Catalina San Martín: “Hay un grupo de alcaldes de izquierda que está derechamente mintiendo”

    Alcaldesa Catalina San Martín: “Hay un grupo de alcaldes de izquierda que está derechamente mintiendo”

    2.
    Squella matiza idea de privatizar Codelco tras portazo del gobierno: “En ningún caso plantearía que el Estado pierda el control”

    Squella matiza idea de privatizar Codelco tras portazo del gobierno: “En ningún caso plantearía que el Estado pierda el control”

    3.
    Partido Republicano inicia nueva batalla y plantea privatizar Codelco: “Es fundamental que ahora le entre oxígeno a la empresa”

    Partido Republicano inicia nueva batalla y plantea privatizar Codelco: “Es fundamental que ahora le entre oxígeno a la empresa”

    4.
    Kast llama a impulsar un “tsunami de inversiones” y destaca legado de Aylwin, Frei y Lagos en alianzas público-privada

    Kast llama a impulsar un “tsunami de inversiones” y destaca legado de Aylwin, Frei y Lagos en alianzas público-privada

    5.
    Kast firma proyecto de ley que incorpora como causal de cesación en el cargo de autoridades el consumo de drogas

    Kast firma proyecto de ley que incorpora como causal de cesación en el cargo de autoridades el consumo de drogas

    6.
    Reforma de Kast destituiría a autoridades que consuman drogas, pero no incluye al Presidente de la República ni a jueces

    Reforma de Kast destituiría a autoridades que consuman drogas, pero no incluye al Presidente de la República ni a jueces

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Servicios

    Anuncian nuevo PymeDay: estas son las fechas del evento comercial de pequeñas y medianas empresas

    Anuncian nuevo PymeDay: estas son las fechas del evento comercial de pequeñas y medianas empresas

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI desarticula banda delictual dedicada a las encerronas y portonazos en la Región Metropolitana
    Chile

    PDI desarticula banda delictual dedicada a las encerronas y portonazos en la Región Metropolitana

    Concejo municipal de Cerro Navia suspende decisión de salirse de la ACHM y hará consulta a Contraloría por votación del directorio

    Anuncian nuevo PymeDay: estas son las fechas del evento comercial de pequeñas y medianas empresas

    José Luis Daza alienta al gobierno de Kast a seguir con su agenda: “No se limiten en las ambiciones”
    Negocios

    José Luis Daza alienta al gobierno de Kast a seguir con su agenda: “No se limiten en las ambiciones”

    La defensa de Quiroz a la aprobación de la megarreforma

    Las declaraciones de los exdueños de Huachipato ante la Fiscalía por el caso Sartor

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo
    Tendencias

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Tras la salida de Neymar: Carlo Ancelotti anuncia revolucionario plan para que Brasil vuelva a dominar el fútbol mundial
    El Deportivo

    Tras la salida de Neymar: Carlo Ancelotti anuncia revolucionario plan para que Brasil vuelva a dominar el fútbol mundial

    Histórico castigo para compañero de Maripán en Brasil: suspendido hasta que se recupere el jugador al que fracturó

    Un dudoso David Arellano creado con IA: el criticado homenaje de Colo Colo a los 125 años del natalicio de su fundador

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Carmen Gloria Larenas y el éxito del ballet Orgullo y Prejuicio: “Creo que hemos creado un nuevo clásico”
    Cultura y entretención

    Carmen Gloria Larenas y el éxito del ballet Orgullo y Prejuicio: “Creo que hemos creado un nuevo clásico”

    “Sirenas”: llega al GAM nueva obra de Manuela Infante que cruza mitología y extractivismo

    Con Alfredo Castro y Paulina García: Prime Video anuncia nueva serie chilena

    Cristina Fernández denuncia su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU
    Mundo

    Cristina Fernández denuncia su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

    Zelenski pide a Trump un paquete de emergencia con misiles Patriot para la ola de ataques rusos en invierno

    Trump amenaza con “dar una paliza” a Irán tras el “ataque sorpresa” contra instalaciones de Estados Unidos en Jordania

    Pan de huevo
    Paula

    Pan de huevo

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos