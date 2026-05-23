PDI detiene a tres implicados en robo de vehículo tras operativos en Macul y Viña del Mar. Imagen: PDI

En el marco de una investigación liderada por el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este sábado a tres sujetos investigados por su presunta participación en un robo con intimidación de vehículo motorizado en las comunas de Macul y Viña del Mar.

Los detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) dieron cumplimiento a órdenes de entrada, registro e incautación emanadas del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, interviniendo dos inmuebles ubicados en las comunas de Macul y Viña del Mar, según detallo el jefe de la Bicrim Macul, Bastian Velásquez.

En específico, el primer procedimiento se realizó en el sector Forestal Alto de Viña del Mar, donde los detectives lograron la detención de uno de los principales investigados por el delito. En el lugar, además, fue detenido un segundo sujeto quien portaba diversas sustancias ilícitas: cannabis sativa, ketamina, cocaína base y clorhidrato de cocaína.

La PDI incautó, además, un vehículo presuntamente utilizado para la comisión de delitos, teléfonos celulares y diversos elementos relativos a la causa.

De forma paralela, los uniformados concretaron la detención de otros dos imputados vinculados a la investigación en un inmueble ubicado en la comuna de Macul, donde encontraron prendas que constituyen evidencia relevante para la causa.

Los antecedentes del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En tanto, los imputados fueron derivados a sus respectivos controles de detención y formalización.