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    Carabineros detiene a tres menores de edad por robo frustrado de vehículo en Renca: dos tenían orden de detención

    El operativo culminó, además, con la incautación de una réplica de un subfusil MP5 y un teléfono celular.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Carabineros detiene a tres menores de edad por robo frustrado de vehículo y porte de armas en Renca. Imagen: Carabineros de Chile.

    El departamento de Servicio y Encargo de Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros de Chile detuvo a tres sujetos menores de edad este sábado por los delito de robo frustrado de vehículo y porte de elementos para cometer delitos en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

    En el marco de un patrullaje preventivo en la Autopista Vespucio Norte, funcionarios de Carabineros siguieron un vehículo que habría huido ante la presencia policial, operativo que culminó con la detención de tres de cinco ocupantes, la incautación de una réplica de un subfusil MP5 y un teléfono celular.

    Según detalló el jefe del Departamento SEBV, Fabián Lagos, los detenidos corresponden a adolescentes chilenos de 15, 16 y 17 años, todos con antecedentes por diversos delitos.

    Carabineros detiene a tres menores de edad por robo frustrado de vehículo y porte de armas en Renca. Imagen: Carabineros de Chile.

    El joven de 15 años, por un lado, registra una orden de detención por los delitos de posesión, porte de munición y sustancia químicas, además de robo con intimidación y arresto domiciliario total vigente. En tanto, el joven de 17 tiene una orden de detención por los delitos de robo con intimidación, receptación y robo con violencia.

    Tras la revisión del automóvil, encontraron la réplica de un subfusil MP5 al interior del vehículo, el que utilizarían para amedrentar e intimidar a las víctimas. “Este armamento no está adaptado para el disparo y no constituye un armamento de fuego, pero sí es una réplica exacta”, apunto Lagos.

    Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En tanto, los imputados pasaron a control de detención.

    Carabineros detiene a tres menores de edad por robo frustrado de vehículo y porte de armas en Renca. Imagen: Carabineros de Chile.

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