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    Delcy Rodríguez anuncia la excarcelación de 500 presos en Venezuela

    La presidenta encargada afirmó que las liberaciones se concretarán “en las próximas horas” y que superarán la cifra de 300 personas anunciada previamente por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Delcy Rodríguez anuncia la excarcelación de 500 presos en Venezuela

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la excarcelación de 500 detenidos por motivos políticos “en las próximas horas”, en medio de la presión internacional sobre la situación de los presos en el país.

    “El presidente de la Asamblea Nacional había anunciado que en las próximas horas 300 personas serían excarceladas. Ese número ha aumentado (...) y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones”, afirmó Rodríguez.

    El anuncio eleva la cifra informada previamente por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien había señalado que el gobierno venezolano liberaría a 300 presos durante esta semana.

    Según el balance oficial entregado por Delcy Rodríguez, 8.740 personas se han beneficiado de la ley de amnistía. De ellas, 314 estaban detenidas y el resto tenía libertad condicional.

    Delcy Rodríguez anuncia la excarcelación de 500 presos en Venezuela. En la imagen, Jorge Rodríguez. ASAMBLEA NACIONAL VENEZOLANA

    Ley de amnistía y presión internacional

    La mandataria promulgó en febrero una ley de amnistía que, según su gobierno, ha permitido la liberación de cientos de detenidos. La medida se produce en un contexto de cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por la situación de presos considerados políticos.

    En Venezuela, miles de personas fueron arrestadas en protestas contra el gobierno, en sus casas o en sus lugares de trabajo, bajo acusaciones de terrorismo y conspiración, según reportes citados por agencias internacionales.

    El gobierno venezolano ha negado históricamente la existencia de presos políticos y sostiene que todos los detenidos cometieron delitos. Organizaciones como Foro Penal, en cambio, han estimado que aún existen cientos de personas encarceladas por motivos políticos.

    Delcy Rodríguez anuncia la excarcelación de 500 presos en Venezuela Diego Martin
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