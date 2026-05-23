Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Sevilla en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc

Este sábado Celta de Vigo recibe la visita del Sevilla, en el marco de la Fecha 38 de LaLiga de España, que finaliza su temporada.

La escuadra con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viene de caer por 0-1 ante el Real Madrid en la jornada anterior, por lo que busca cerrar el desafío con buenos ánimos, tras evitar el descenso.

Cuándo juega Celta vs. Sevilla

El partido del Celta de Vigo contra el Sevilla es este sábado 23 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Abanca Balaídos de España.

Dónde ver a Celta vs. Sevilla

El partido del Celta de Vigo contra el Sevilla se transmite en el canal ESPN4 .

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