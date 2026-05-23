Mujer de 65 años muere en su domicilio en Coronel: grupo de encapuchados habría ingresado a robar

Una mujer de 65 años fue asesinada por sujetos desconocidos que ingresaron a su domicilio durante la madrugada de este sábado en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

Según detalló el fiscal regional José Ortiz, el grupo indeterminado de sujetos encapuchados, quienes portaban armas blancas, ingresó cerca de las 1:00 horas a la vivienda de una pareja de adultos mayores en el sector Maule, Los Encinos, de aquella comuna con el fin de robar.

“Los sujetos procedieron a atacar al cuidador del recinto para posteriormente atacar, al interior del domicilio y a las afueras de él, a la pareja del cuidador, resultando esta persona fallecida y el cuidador lesionado con heridas de arma blanca”, detalló Ortiz.

Según preciso el persecutor, el hombre de 72 años se encuentra fuera de riesgo vital e internado en el Hospital de Coronel.

La unidad de Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía junto a la Brigada de Homicidos (BH) y Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI) serán los encargados de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica de los hechos.

En tanto, aún se desconoce la identidad de los sujetos.