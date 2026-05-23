SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Guía con las mejores 20 cafeterías de Santiago

    Cuando el año pasado se criticó un desayuno político en Puente Alto por incluir capuchinos y ciabattas bajo el argumento de que no era “creíble”, quedó en evidencia un prejuicio: el buen café es un lujo del sector oriente. Barras de excelencia operando en Maipú o San Bernardo, hablan de un crecimiento y diversidad que merecen difusión y es lo que celebramos en la Guía Santiago Adicto (santiagoadicto.cl y @guiasantiagoadicto) con las 50 mejores cafeterías. Aquí, una pequeña muestra.

    Por 
    Rodrigo Guendelman
     
    Pablo Andulce

    La Guía Santiago Adicto desarrolló una lista con los 50 mejores cafeterías de la ciudad. Esta es una selección de las 20 primeras:

    1. Artemisa Coffee Cocktail Bar

    Dirección: Tajamar 287, Las Condes.

    Pioneros en Chile en fusionar cafetería y coctelería, este proyecto de Bar Academy destaca por llevar ambos mundos al más alto nivel. Su distintivo es la combinación: coctelería experimental que integra el grano en mezclas clarificadas como su Negroni Coffee Party con base de cold brew. Su precisión de laboratorio les valió el puesto 77 en The South America’s 100 Best Coffee Shops (y 1 en Santiago). (@artemisa_cocktailbar)

    2. Café Marelli

    Dirección: Bulnes 997, San Bernardo.

    Este proyecto nace con el propósito de rescatar y poner en valor la identidad del histórico barrio obrero ferroviario de San Bernardo, un sector profundamente ligado al trabajo y a la vida en torno al tren. Ubicado junto a la Plaza Guarello, el espacio recupera la estética y el espíritu de encuentro de las antiguas cafeterías de barrio. Su gran misión es democratizar el café de especialidad, acercándolo a los vecinos con una propuesta cercana, de calidad y de carácter cotidiano. (@cafe.marelli)

    3. Puelo Coffee Roasters

    Dirección: Av. Vitacura 3535, Vitacura.

    Nació como una evolución técnica para controlar todo el proceso del grano, desde el tueste en origen hasta la taza. Pero este proyecto en la calle Vitacura hizo historia al ganar el premio al mejor diseño de cafetería del mundo en los SCA Coffee Design Awards 2025. El galardón valida un espacio bellísimo, donde arquitectura y funcionalidad conviven en armonía, ofreciendo además la minuciosa cocina que caracteriza a la familia Puelo. (@puelocoffeeroasters)

    4. Félix Café

    CRESCENCIO GUZMAN

    Dirección: Coyancura 2223, Providencia.

    Un manifiesto de cómo construir comunidad en pocos metros cuadrados. Su alma reside en constantes pop-ups dominicales: un escenario donde el café se une a la alta cocina en formatos democráticos. Por sus bancas pasan chefs como Álvaro Romero, Nicolás Tapia o Mariano Ramón (Gran Dabbang), quienes salen de sus cocinas para ofrecer tostones, sándwiches de autor y otras preparaciones. Este proyecto liderado por periodistas tiene fanaticada que se apropia sin problemas de la vereda de Coyancura. (@felixcafe.cl)

    5. Coffee Culture Coffee Roasters

    Christian Alvarez Henriquez

    Dirección: General Ordóñez 199, Maipú.

    Pioneros desde 2011 y con una ética punk bajo el lema #BiggerThanWar, este proyecto, liderado por Jake Standerfer, es el gran bastión del café de especialidad en Maipú. Desde su centro en General Ordóñez operan bajo un modelo de comercio directo que supera el comercio justo e importan granos de Etiopía o Ruanda para tostar en casa. Además de su excelencia técnica, consolidan un polo colaborativo junto a iniciativas como Planeta Musgo para el compostaje de sus residuos. (@coffeeculture_cl)

    6. Dosis Coffee Lab

    Dirección: General Salvo 20 y Condell 494, Providencia.

    Distintas comunidades creativas han hecho de sus dos locales en la comuna su punto de encuentro. Alejada de los espacios neutros, Dosis ofrece una experiencia sensorial rica en texturas y colores, porque fue diseñada como vitrina viva para el talento y la manufactura nacional. Esa audacia se traslada a una carta innovadora que brilla por su barra fría, con mezclas únicas como espresso kombucha o matcha frambuesa, sándwiches y pastelería inclusiva. (@dosiscoffeelab)

    7. Justicia Café

    Cristabell Palma

    Dirección: Biblioteca Nacional y Casa Central U. de Chile.

    Tras nacer en Providencia, este proyecto de Marcela Seguel y Constanza Briones escaló a los grandes enclaves patrimoniales de la Alameda. Primero se instalaron en la Biblioteca Nacional con un respetuoso e imponente diseño de Oficina Bravo y Pablo González, y ahora acaban de abrir en la Casa Central de la Universidad de Chile. Un refugio de barismo de alta gama e infraestructura monumental que convive de forma orgánica con investigadores, estudiantes y el ritmo del centro. (@justiciacafe)

    8. La Huérfana

    Dirección: Palacio Pereira, Huérfanos 1515, Stgo. Centro.

    Nacida en el barrio Yungay, esta cafetería se instaló en el corazón del restaurado Palacio Pereira, permitiendo habitar el histórico edificio gubernamental a través del café de especialidad. Hoy cuentan con una segunda sede en Barrio Italia equipada con cocina propia, donde elaboran diariamente una pastelería artesanal honesta y consciente. Destacan sus húmedos brownies, muffins de temporada y galletones horneados en casa que complementan su impecable barra. (@lahuerfana.cafeteria)

    9. Lover Cafetería

    Fernando Navarro Gallardo

    Dirección: Apoquindo 4615, Las Condes.

    A pasos de Metro Escuela Militar, este refugio pet friendly tiene como protagonista el horno y la alta pastelería técnica. Su fundadora, la chef Camila Elizalde, impone un rigor absoluto en el tratamiento del hojaldre, con croissants de laminado perfecto y tartas de autor que complementan su barra de café de especialidad. Su vitrina sorprende constantemente gracias a sus aplaudidas colecciones temáticas de edición limitada para fechas especiales. (@lovercafeteria)

    10. Casa Cien Café

    Dirección: San Ignacio de Loyola 89, Santiago Centro.

    En la esquina de San Ignacio y Alonso de Ovalle, en una casa de 1906 diseñada por el arquitecto Ricardo Larraín Bravo, Casa Cien acaba de inaugurar su segundo café. Emprendimiento liderado por los arquitectos Andrea Reyes y Víctor Droguett, es una visita obligada por la calidad de su principal insumo y la belleza de la mansión, que es al mismo tiempo un museo para homenajear al hombre que diseñó la Iglesia de los Sacramentinos y el barrio Huemul. Imposible terminar esta reseña sin dejar de felicitar a la restauradora y dueña de la casa, la también arquitecta Mabel Briceño. (@casaciencafe)

    11. Mirlo

    Dirección: Eliodoro Yáñez 961, Providencia.

    Al unificar una antigua casona de Providencia para transformarla en un refugio donde todo se hace desde cero, se convirtió en una joya de barrio. Liderada por sus dueños, su propuesta celebra la cocina estacional con una panadería, bollería y sándwiches que cambian semana a semana, siempre acompañados de gran café. (@mirlo_scl)

    12. Black Mamba

    Dirección: Eliodoro Yáñez 1228 - Loc. 104, Providencia.

    Inspirado en la cultura cafetera de Melbourne, este refugio de Manuel Montt destaca por su consistencia. Tras dar un gran salto estético con una aplaudida renovación a cargo de Estudio Bravo, equilibra diseño de autor y calidez, consolidando una propuesta que ocupa el puesto 88 de The South America’s 100 Best Coffee Shops. (@cafeblackmamba)

    13. José & José

    Dirección: Merced 349, Local 08, Santiago Centro.

    Escondido en la galería del Teatro Ictus en Lastarria, este oasis retro rinde homenaje en su nombre a José Victorino Lastarria y al “Divino Anticristo”. Con un patio interior lleno de verde, ofrece una impecable barra junto a Asunto Coffee, ideales para acompañar con sus aplaudidas tostadas con hummus y encurtidos. (@joseyjose.cafe)

    14. Patonejo

    Dirección: Hamburgo 1818 y Villaseca 439, Ñuñoa.

    Nació como una ventana al paso en Simón Bolívar y su éxito los llevó a abrir una preciosa casa esquina frente a la Plaza Augusto D’Halmar. Fundado por Cristóbal Cox y Varsha Ashok, este rincón une cocina y diseño. Su propuesta destaca por una panadería y bollería hecha desde cero en casa, una vocación de barrio y una cafetería que opera en alianza con la tradicional tostaduría Lama. (@patonejo.cl)

    15. Café Triciclo

    Dirección: Santo Domingo 598, Santiago Centro.

    Pasó de ser una barra itinerante en bicicleta a consolidarse en un luminoso refugio patrimonial de Bellas Artes. Sede de su propia tostaduría (Café 3Ciclos), sus granos vienen en frascos ilustrados por artistas locales. Atentos a sus noches de viernes y sábado, cuando muta en una aplaudida pizzería napolitana pop-up. (@cafetriciclo)

    16. Pausa Cafetería

    Dirección: Santa Isabel 0122, Providencia.

    Impulsado por tres socios de origen sureño, este refugio habita una imponente casona de 1900 a pasos del Metro Santa Isabel. El proyecto destaca por su cocina y pastelería propia elaborada a diario, una barra de café de especialidad y una carta que invita a “desayunar todo el día”, con opciones de brunch y sándwiches caseros. (@pausafeteriacl)

    17. SomosZen

    Dirección: Bandera 620 Of. 311, Santiago Centro.

    Instalado en un edificio histórico restaurado en calle Bandera, este refugio conecta patrimonio y vida comunitaria. Funciona bajo un modelo de economía circular que colabora exclusivamente con pymes y artesanos locales. Ofrece café de especialidad, bebidas de autor y una propuesta inclusiva con opciones veganas y sin gluten. (@somoszencafeteria)

    18. Barra B

    Dirección: Av. Pajaritos 4810, Maipú.

    En plena Av. Los Pajaritos, esta barra aliada con Panadería 102 rompe esquemas con un diseño abierto que elimina las barreras entre el barista y el público. Su propuesta equilibra el café de alta gama con panes de masa madre y una aplaudida coctelería de autor sin alcohol, como su coffee tonic de naranja y jengibre. (@barrab.maipu)

    19. Café Magnolio

    Dirección: Luis Thayer Ojeda 1872, Providencia.

    Concebido como la extensión del living o el patio de un hogar, habita una hermosa propiedad de 1938 construida por un panadero español. Su propuesta, coliderada por la chef Catalina Domínguez, ofrece una atmósfera relajada con excelente música, cocina honesta de elaboración propia y pastelería seleccionada de pymes. (@cafemagnolio.cl)

    20. La Foresta Coffee & Cakes

    Dirección: Dr. Carlos Charlin 1480, Providencia.

    A pasos de la Costanera Andrés Bello, este oasis diseñado para la pausa prolongada aísla el ruido urbano con vegetación y el sonido de una pileta de agua. Fundado por sureñas, traslada la calidez austral a una repostería artesanal hecha en casa que rescata ingredientes como el maqui, ideal para acompañar su barra de café de especialidad. Un precioso formato pet friendly que también funciona para celebrar eventos privados. (@laforestacoffee)

    Más sobre:Santiago AdictoLT SábadoCafeSantiagoCoffeeCafeteríasCafeterías en SantiagoCafé en SantiagoMejores cafeterías

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a hombre en flagrancia por homicidio con arma de fuego en La Serena

    Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla

    Explosión de gas en mina de carbón deja al menos 90 fallecidos en una provincia de China

    Las propuestas que analiza Quiroz para reestructurar y ya no eliminar la franquicia tributaria del Sence

    Reputación corporativa: 65% evalúa positivamente a los grandes centros comerciales y solo 26% a los malls chinos

    El negocio de Airbnb en Chile y el plan global que traerán al país

    Lo más leído

    1.
    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos enviaban pacientes a su centro

    Contraloría deriva a la justicia anomalías en Hospital de Temuco: padre e hijo médicos enviaban pacientes a su centro

    2.
    Adulta mayor muere tras ser atropellada por bus RED en Estación Central: conductora quedó en calidad de imputada

    Adulta mayor muere tras ser atropellada por bus RED en Estación Central: conductora quedó en calidad de imputada

    3.
    El calendario pendiente de los SLEP: pausa que evalúa el Mineduc dejaría 34 servicios con 175 comunas en suspenso

    El calendario pendiente de los SLEP: pausa que evalúa el Mineduc dejaría 34 servicios con 175 comunas en suspenso

    4.
    “¿Quién dice lo que realmente ocurrió?”: los reproches a la Fiscalía en juicio de entrenador de hockey absuelto por abuso sexual

    “¿Quién dice lo que realmente ocurrió?”: los reproches a la Fiscalía en juicio de entrenador de hockey absuelto por abuso sexual

    5.
    “Profanador de tumbas” cumplirá condena en libertad por vandalizar mausoleo de Allende y ultrajar cadáveres

    “Profanador de tumbas” cumplirá condena en libertad por vandalizar mausoleo de Allende y ultrajar cadáveres

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Dreame aterriza en Chile y apuesta por la casa inteligente con robot aspiradores, secadoras de pelo y aspiradoras inalámbricas

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    Detienen a hombre en flagrancia por homicidio con arma de fuego en La Serena
    Chile

    Detienen a hombre en flagrancia por homicidio con arma de fuego en La Serena

    Temblor hoy, sábado 23 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sebastián Figueroa y el fin a las contribuciones: “No es ideología, es justicia”

    Las propuestas que analiza Quiroz para reestructurar y ya no eliminar la franquicia tributaria del Sence
    Negocios

    Las propuestas que analiza Quiroz para reestructurar y ya no eliminar la franquicia tributaria del Sence

    Reputación corporativa: 65% evalúa positivamente a los grandes centros comerciales y solo 26% a los malls chinos

    El negocio de Airbnb en Chile y el plan global que traerán al país

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el lugar en el que vivimos podría influir en nuestro envejecimiento, según una investigación

    ¿Sirven realmente las plataformas vibratorias? Qué dice la ciencia sobre este entrenamiento

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    Histórico técnico del Betis no duda: “Estoy seguro de que Pellegrini puede hacer una magnífica labor en la selección chilena”
    El Deportivo

    Histórico técnico del Betis no duda: “Estoy seguro de que Pellegrini puede hacer una magnífica labor en la selección chilena”

    Agrandando su estatus de histórica: la tercera final de Champions League para Christiane Endler

    El golazo de tiro libre de Maximiliano Gutiérrez en el triunfo de Independiente por la Copa Argentina

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”
    Cultura y entretención

    Alan Pauls: “Ahora mismo me preocupan menos los que escriben que los que leen”

    Amarga Navidad: el autorretrato en sepia de Pedro Almodóvar

    El soundtrack de nuestro fantasma

    Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla
    Mundo

    Taiwán denuncia que China desplegó más de 100 buques alrededor de la isla

    Explosión de gas en mina de carbón deja al menos 90 fallecidos en una provincia de China

    ¿Está cambiando la guerra a favor de Ucrania?

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar
    Paula

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear