Los ganadores y perdedores tras el cambio de gabinete de Kast

Antes de lo previsto, el Presidente José Antonio Kast concretó este martes su primer cambio de gabinete y generó un fuerte reacomodo de piezas en su gobierno.

La apuesta, si bien dejó algunos fortalecidos, también significó una derrota para varias de las principales figuras de La Moneda. Más allá de las hoy exministras Trinidad Steinert (Seguridad) y Mara Sedini (Segegob), la modificación propinó un duró golpe al propio mandatario y a sus principales asesores, quienes se vieron en la obligación de retroceder en el diseño original del gabinete, pese a la resistencia inicial.

Kast y el Segundo Piso, los derrotados

No es desconocido que el jefe de Estado quería evitar convertirse en el presidente en hacer el cambio ministerial más rápido desde el retorno a la democracia, pues significaba asumir prematuramente un error en la conformación del gobierno. Ese proceso se llevó a cabo sin los partidos y estuvo radicado en él, su amigo y jefe de asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, y el jefe de Contenidos, Cristián Valenzuela.

En los partidos estaba extendida la necesidad de un ajuste antes de la cuenta pública del próximo 1 de junio. Por lo mismo, frente a los distintos traspiés de coordinación y comunicacionales, algunos no dudaron en salir a criticar al gobierno. En privado, además, cuestionaban que Kast, Valenzuela e Irarrázaval no hayan considerado las opiniones de las colectividades en la conformación del equipo ministerial.

Así, a 69 días de llegar a La Moneda, que el presidente haya cedido lo convirtió en el principal damnificado y asentó la idea de que el gobierno se equivocó en la estructura inicial del equipo ministerial, enredando el proceso de instalación y abriendo flancos que pudieron evitarse.

Alvarado, el más fortalecido

El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se consolidó en el gabinete, posicionándose como el secretario de Estado con mayor peso político de Kast.

Al asumir en reemplazo de Sedini, el representante de la UDI no solamente es quien está dedicado a liderar la coordinación política, sino que, al mismo tiempo, ha empezado a preparar lo que será el rediseño de la tradicional vocería de gobierno.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En concreto, la idea apunta a dividir funciones. Mientras Alvarado asumirá un rol más institucional, la contingencia diaria quedará radicada en el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien fue recomendado directamente por el biministro. Pavez, de hecho, debutó ayer en sus vocerías para informar pormenores del consejo de gabinete que se desarrolló en Cerro Castillo.

En el oficialismo coinciden en que hoy Alvarado es uno de los ministros que concentran mayor poder en el gobierno y uno de los hombres de confianza del mandatario. Esto, a solo semanas de que su rol quedara en entredicho tras la polémica con el jefe del Segundo Piso, a quien se le acusó de asumir funciones más allá de su competencia.

Junto al biministro, indirectamente Pavez se transformó en otro de los beneficiados por el cambio ministerial. Hasta el momento, el también militante de la UDI había centrado sus funciones más públicas en temas como la crisis migratoria y el plan de expulsiones del gobierno. Ahora, en cambio, tendrá más exposición, porque también estará encargado de comunicar otros asuntos de contingencia.

De esa forma, la UDI se transformó en uno de los partidos que ganaron tras el ajuste ministerial. Si bien no influyeron en el diseño de gabinete, la colectividad liderada por Guillermo Ramírez cuenta con el principal ministro del gobierno y con uno de los principales voceros.

No ganan ni pierden

El cambio de gabinete también dejó algunas figuras en una situación intermedia.

Allí, uno de los nombres que aparecen es el del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. Si bien Squella sufrió una derrota con la salida de Steinert, ya que fue él quien influyó en su arribo al gabinete, también quedó bien posicionado con la llegada de Martín Arrau como ministro de Seguridad, quien es cercano a él.

El senador conoció a la exfiscal mientras ejercía como diputado y se desempeñaba en la Comisión de Seguridad. Por esos años, Steinert lideraba la Asociación Nacional de Fiscales, lo que la llevó a tener varios encuentros en el Congreso con el entonces parlamentario de la UDI.

16/04/2026 - ARTURO SQUELLA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Así, ad portas del anuncio del gabinete y todavía sin un nombre definido, fue Squella quien empujó por nominar a la abogada, pues no solo la conocía de cerca, sino que también defendía que en su gestión como fiscal ya había mostrado resultados concretos en la persecución del crimen organizado, lo que iba en línea con el relato del “gobierno de emergencia”.

Incluso, cuando Steinert empezó con problemas de gestión fue el propio Squella quien intentó fortalecer a su equipo. Esas tratativas, sin embargo, no fueron suficientes.

Su salida, de todas formas, derivó en que uno de sus hombres de confianza llegara al corazón de la administración de Kast. Aunque no tuvo que ver con su arribo, Arrau es uno de sus más cercanos en el partido, pues ambos se conocen desde el colegio y de ahí formaron una fuerte relación política.

Al igual que Squella, Arrau ha sido uno de los críticos al rol de Irarrázaval, por lo que su llegada al ministerio y también al comité político -el segundo republicano en la instancia- es vista por algunos como un triunfo del senador. En La Moneda, eso sí, descartan que su nominación sea motivo de conflicto.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Si se trata de ganadores, para varios en el sector el nombre del exjefe del MOP es uno de los principales, no solo porque en Palacio hay una muy buena evaluación de su gestión en Obras Públicas, sino porque en su nueva tarea no tardará en convertirse en el principal rostro de Palacio.