El golazo de tiro libre de Maximiliano Gutiérrez en el triunfo de Independiente por la Copa Argentina

Corría los 24’ y el chileno Maximiliano Gutiérrez acomodó el balón para ejecutar el tiro libre para Independiente. El rojo se imponía por la cuenta mínima a Unión de Santa Fe gracias a un tanto de Santiago Montiel, precisamente, con un gran tiro libre de zurda sobre la barrera, en un duelo válido por la ronda de los 32 mejores de la Copa Argentina.

El exatacante chileno tomó distancia, corrió e impactó la pelota por sobre la barrera. La fórmula se repitió y la espectacular volada del portero Matías Mansilla solo hizo más bella la definición del chileno. Era el 2-0, con dos tantos mediante el mismo recurso. El futbolista de 22 años lo festejó con todo y luego recibió el abrazo de sus compañeros.

El equipo que dirige Gustavo Quinteros, exentrenador de Colo Colo y Universidad Católica, supo cuidar su ventaja ante un poco eficiente equipo de Santa Fe. De esta manera, con un chileno como figura, el Rojo aseguró su pase a los octavos de final de la Copa Argentina.