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    Rubio advierte a la OTAN que EE.UU. reducirá su presencia militar en Europa

    El secretario de Estado norteamericano dijo que se espera que el número de tropas estadounidenses en Europa disminuya de 80.000, tras participar en una reunión ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Helsingborg, Suecia.

    Por 
    Lya Rosen
    Marco Rubio se reúne con la prensa tras una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Suecia. Captura de pantalla.

    El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, advirtió este viernes a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que “eventualmente habrá menos tropas estadounidenses en Europa de las que ha habido históricamente”.

    Luego de reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN en Helsingborg, Suecia, Rubio detalló que se espera que el número de tropas estadounidenses en Europa disminuya de 80.000, después de una revisión que refleje compromisos más amplios.

    “Creo que en la alianza se entiende bien que la presencia de tropas estadounidenses en Europa se va a ajustar”, aseguró además el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, añadiendo que “nada de esto es sorprendente, aunque obviamente entiendo por qué genera cierto nerviosismo”.

    “No digo que vayan a estar encantados, pero sin duda son conscientes de ello, y ya saben, tenemos obligaciones en el Indo-Pacífico, tenemos obligaciones en Oriente Medio, tenemos obligaciones en el hemisferio occidental”, argumentó.

    A inicios de este mes, la Casa Blanca anunció que retiraría 5.000 soldados de Alemania, después de que el presidente Donald Trump reaccionara furiosamente a los comentarios del canciller alemán Friedrich Merz, quien dijo que Irán estaba humillando a Estados Unidos en las conversaciones de paz.

    Este jueves, en tanto, el mandatario republicano causó desconcierto al anunciar que enviaría 5.000 soldados más a Polonia, en una aparente marcha atrás luego de que el Pentágono cancelara hace una semana un despliegue planificado de sus tropas a territorio polaco.

    Ante el anuncio de hoy de Rubio, varios ministros de la OTAN coincidieron en que se daba como un hecho de que EE.UU. reduciría sus fuerzas, mientras Washington se centra en otras amenazas y Europa refuerza sus defensas, como consignó DW.

    “Lo importante es que suceda de manera estructurada, de forma que Europa sea capaz de reforzarse cuando Estados Unidos reduzca su presencia”, afirmó el canciller noruego, Espen Barth Eide.

    Más sobre:Marco RubioEstados UnidosOTANTropas estadounidensesEuropaDonald TrumpPentágonoMundo

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