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    ONU muestra “mucha preocupación” por los abusos denunciados por activistas de la flotilla en Israel

    El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, apuntó al video difundido por el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, afirmando que muestra "el trato humillante que recibieron las personas detenidas de la flotilla”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Interceptación de naves de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel. Foto: Global Sumud Flotilla Press

    El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, manifestó este viernes su preocupación por el trato “humillante” otorgado a los activistas de la flotilla rumbo a Gaza durante su detención por parte de las autoridades israelíes, por lo que pidió que los responsables rindan cuentas.

    “Nos preocupan mucho”, dijo su portavoz, Stéphane Dujarric, al ser consultado por los abusos físicos y sexuales denunciados por algunos de los participantes de la misión humanitaria, interceptada a principios de esta semana por Israel en aguas internacionales del mar Mediterráneo.

    El vocero de Guterres apuntó además al video difundido este miércoles por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, burlándose de los activistas detenidos y esposados, que generó polémica entre la comunidad internacional y en la Unión Europea.

    Países como España, Italia, Francia, Reino Unido, Bélgica y Canadá incluso llegaron a citar a los máximos responsables diplomáticos de Israel en sus territorios para exigir una explicación al respecto.

    Sobre las imágenes compartidas por el líder ultraderechista, Dujarric manifestó que “basta con ver el video publicado por un ministro israelí, que muestra el trato humillante que recibieron las personas detenidas de la flotilla”.

    “Es necesario que, en el caso de quienes aún no han sido liberados, todos sean liberados y enviados a casa. Y las personas responsables de ese trato deben rendir cuentas”, agregó.

    La Global Sumud Flotilla denunció este viernes que sus miembros sufrieron de al menos 15 agresiones sexuales y decenas resultaron heridos, tras permanecer en custodia israelí luego de la intercepción de sus embarcaciones en aguas internacionales en el mar Mediterráneo cuando intentaba llegar a las costas de Gaza.

    Más sobre:ONUGlobal Sumud FlotillaIsraelDetenidosAbusosAntónio GuterresStéphane DujarricItamar Ben GvirMundo

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