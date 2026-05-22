Universidad del Desarrollo lanza cátedra La Tercera-UDD sobre el patrimonio periodístico de Copesa

La Tercera junto a la Universidad del Desarrollo presentarán la cátedra “La Tercera - UDD: Medios, Democracia y Sociedad” , instancia de diálogo que contará con históricos directores del medio de comunicación.

El encuentro se efectuará este lunes 25 de mayo a las 10.00 de la mañana en el Aula Magna de la UDD, y será transmitido por streaming a través de las plataformas de La Tercera.

Esta iniciativa nace a partir de la entrega en custodia del Centro de Documentación de Copesa (CEDOC) a la Universidad , con el propósito de activar este patrimonio como un espacio para la formación, la investigación aplicada y el debate público sobre el rol de los medios en la vida democrática.

En el marco de este lanzamiento, se realizará el panel La Tercera: testigo y protagonista de los cambios en Chile y el mundo, el que contará con la participación de destacados invitados que se han desempeñado como directores de este medio de comunicación.

En la instancia participará el director de La Tercera, José Luis Santa María, además de Cristián Bofill, Juan Pablo Larraín, Fernando Paulsen y Guillermo Turner.

Cabe recordar que la alianza contempla el resguardo de archivos y material documental que registran transformaciones políticas, sociales, tecnológicas y culturales de las últimas décadas, con acceso para distintas facultades y programas académicos.

Actualmente, estudiantes de Periodismo y Comunicación ya trabajan con publicaciones como Paula, Qué Pasa y Ercilla en cursos de investigación periodística, utilizando estos archivos para abordar procesos políticos, fenómenos sociales y cambios culturales tanto en Chile como en el extranjero.