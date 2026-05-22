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    Las razones de Marcelo Bielsa para dejar la banca de Uruguay tras el Mundial 2026

    El rosarino le puso fecha al fin de su proceso a cargo de la Celeste. Se irá después de la participación de los charrúas en la Copa de Norteamérica.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    @uruguay

    Marcelo Bielsa soltó una bomba en la previa de la participación de Uruguay en el Mundial de Norteamérica 2026. En medio de una actividad organizada por la Asociación Uruguaya de Fútbol, el rosarino informó que no continuará siendo el técnico de la Celeste una vez finalice la cita copera.

    Me pareció que era acertado describir cómo hicimos nuestro trabajo, que culmina con la Copa del Mundo, que es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional poder participar en una Copa del Mundo”, señaló en aquel momento.

    “Yo particularmente voy a agradecer toda la vida a Uruguay, que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa”, añadió el argentino.

    Justo antes de esto, el presidente de la federación, Ignacio Alonso, había aclarado que “una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él. Obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”, manifestó sobre el proceso de Bielsa.

    Cuando firmamos el vínculo apostamos a un período. A este que está por concluir. En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030, le interesó, pero decidimos enfocarnos ciento por ciento en el futuro cercano”, agregó.

    Ahora, con las últimas palabras, se da a entender que la opción de que el Loco siga está muy lejos.

    Las razones del alejamiento

    Los problemas para Marcelo Bielsa comenzaron incluso antes de ser anunciado como técnico de Uruguay. Uno de los aspectos que causó revuelo en su momento fue su nacionalidad, pues se transformó en el primer extranjero en tomar el banco de la Celeste, situación que dividió a algunos puristas.

    Tras ello, se dieron una serie de renuncias en los primeros meses. Claudio Pagani, quien desde 2011 era el responsable del predio Complejo Celeste, donde las diferentes selecciones de Uruguay realizaban las concentraciones, anunció su salida por discrepancias con el rosarino.

    Otra de las bulladas salidas provocadas por la incorporación de Marcelo Bielsa como cabeza del cuerpo técnico fue la del médico Alberto Pan. El profesional había asumido el cargo a mediados de 2006 junto a Washington Tabárez, permaneciendo en el proceso que llevó a la selección a alcanzar el cuarto lugar del Mundial de Sudáfrica 2010, la Copa América en 2011 y las Copas del Mundo de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

    También los videoanalistas Andrés Paysee y Marcelo Mayor presentaron su renuncia a la selección charrúa.

    Conflictos con el camarín

    Otro complejo escenario que tuvo que enfrentar Bielsa fueron los problemas internos, en especial después de marginar de las Eliminatorias a Luis Suárez, aunque con el paso del tiempo volvió a las convocatorias.

    En su momento el atacante acusó que “muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, expuso. “Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente. En Nueva York, hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente. Yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras”, agregó el Pistolero.

    Suárez continuó revelando situaciones vividas con el rosarino: “Yo tuve una charla con Bielsa de cinco minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’”, expresó el máximo goleador de Uruguay.

    “En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, aseveró.

    Tropiezo preparatorio

    Y una de las últimas situaciones por las que Bielsa recibió críticas fue la caída por goleada contra Estados Unidos (5-1) a finales de 2025. La prensa uruguaya se lanzó con todo. El Observador, por ejemplo, tituló: “La selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa”.

    Más adelante agregaron que “la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa fue apabullada por Estados Unidos en el Raymond James Stadium de Tampa, en un nuevo amistoso preparatorio para el Mundial de Norteamérica 2026. La celeste perdió 5-1 dejando una pésima imagen futbolística”.

    Por su parte, Montevideo Portal habló de una “pésima y preocupante actuación” contra el combinado estadounidense.

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