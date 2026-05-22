Queda una semana para que termine la OPA por Blanco y Negro: La opinión de los directores de Blanco y Negro a oferta de Mosa

Poco más de una semana resta para que venza el plazo para que los accionistas de Blanco y Negro acepten la Oferta Pública de Acciones (OPA) lanzada por Aníbal Mosa.

La operación busca adquirir el 61,18% de la sociedad, porcentaje que sumado al 38,81% que ya posee, le permitirá alcanzar el 99,99%, suficiente para elegir a 7 de los 9 directores.

El precio a pagar es de $162, por sobre los $150 ofertados en la OPA de enero. El prospecto confirmó que Rentas ST Limitada, de Leonidas Vial, aceptó vender sus acciones, equivalente al 21,59%. La oferta finaliza el próximo 2 de junio.

El 27 de abril - antes de la junta ordinaria de accionistas - se remitieron las opiniones de los directores de la sociedad a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde nuevamente se exhibieron discrepancias entre el bloque de Mosa, Vial y los miembros de la mesa electos por el Club Social y Deportivo Colo Colo.

Aníbal Mosa indicó que el precio ofertado otorga a los accionistas “una alternativa cierta de liquidez (pago en dinero) durante la vigencia de la Oferta, lo que resulta relevante atendida la baja liquidez histórica de las acciones Serie B”.

A la vez señaló que, considerando el precio, el plazo de la OPA y los cambios en la estructura accionario, los términos “podrían resultar convenientes para aquellos accionistas que valoren la salida a precio cierto y en efectivo”.

Eduardo Loyola, del bloque Mosa, sostuvo que la oferta “entrega una alternativa cierta de liquidez a los accionistas Serie B, lo que puede resultar relevante considerando la baja liquidez histórica de la acción y la potencial volatilidad del mercado”.

Además, expuso que, en caso de resultar exitosa, se reduciría la flotación de los títulos y “por ende, podría disminuir la liquidez de las acciones que permanezcan en manos de quienes no concurran a la oferta, lo que podría incidir en su precio de mercado futuro”.

Aziz Mosa, en tanto, consideró que la oferta “puede resultar conveniente para los accionistas de Blanco y Negro”, considerando que el precio representa un premio aproximado del 10,830%.

Junto con ello argumentó que los títulos de Blanco y Negro presentan una baja liquidez, por lo que la OPA “es una alternativa cierta y voluntaria de liquidez inmediata”.

El bloque Vial

Según Alfredo Stohwing, consideró que “en el caso específico de esta oferta, la evaluación no puede realizarse únicamente sobre la base del precio nominal, por cuanto concurren contingencias que afectan la calidad y estabilidad de la información sobre la cual el mercado valora la sociedad”

En su opinión, enumeró una serie de hechos, como la persistencia de la no aprobación de los Estados Financieros 2024; y “la subsistencia, sin resolución conocida, de la denuncia formal pendiente ante la CMF”; entre otros.

Por ello, sentenció que “no es conveniente aceptar la oferta, debido a que la sociedad se encuentra afectada por contingencias relevantes antes expuestas”.

Para Diego González , “la denuncia vigente ante la Comisión para el Mercado Financiero, de la cual soy suscriptor, que impugna la validez y el registro contable de los ingresos derivados de contratos con DG Medios, no ha sido resuelta”, motivo por el que “subsiste el riesgo latente de que los estados financieros del ejercicio 2024 deban ser corregidos o reexpresados”.

En esa línea expuso que, ponderando los beneficios de liquidez inmediata que ofrece la OPA, “frente a la gravedad” de las contingencias financieras y regulatorias, “concluyo que no es conveniente para los accionistas aceptar la oferta en las condiciones actuales.

En tanto, Ángel Maulén sostuvo que la concreción de la oferta conllevaría “la concentración y control del poder en el grupo oferente, grupo que en el pasado no ha logrado resultados deportivos deseables”.

Además, expuso que en enero el Servicio de Impuestos Internos (SII) redujo la deuda que dicha sociedad mantiene con el Fisco, pasando de $8.840 millones a $5.326 millones, hecho que, a su juicio, “tienen un impacto positivo, material y directo en el valor intrínseco de las acciones de la sociedad. Dicho mayor valor no está reflejado totalmente en el precio de la oferta actual”.

Por ello argumentó que dicho recorte conllevaría el cumplimiento de la condición para la renovación automática de la concesión hasta el año 2065.

“Esto significaría para los accionistas de la sociedad 30 años adicionales de participación en los flujos económicos del club (en proporción del 50%), un valor de perpetuidad que no está recogido en el precio de la oferta actual”, dijo.

El club social

De los nueve directores de la mesa de Blanco y Negro, el Club Social y Deportivo Colo Colo elige a dos.

Edison Marchant es uno de ellos. Sobre la oferta argumentó que el anunció de la remodelación y modernización del Estadio Monumental tendría un impacto sobre el valor de la sociedad que sería “significativo”, y que “los accionistas que vendan hoy a ese precio estarían cediendo su participación flujos futuros que se generarían de esa inversión”.

Además, expuso “el horizonte de la concesión hasta 2035, su renovación y la eventual modificación en la estructura de propiedad prevista en la cláusula duodécima del Contrato de Concesión constituyen variables de valoración que no han sido adecuadamente reflejadas ni explicadas en la oferta”.

“En mi opinión la presente Oferta no resulta conveniente para los accionistas, por las siguientes razones fundamentales”, sostuvo.

Eduardo Ugarte coincidió en que “la oferta aparece como poco conveniente para los accionistas”, y sostuvo que, de concretarse, “Aníbal Mosa Shmes pasará a controlar el 99,99% del capital accionario de la sociedad, con derecho a nombrar a 7 de sus 9 directores”.

Indicó también que el premio ofrecido por la adquisición del control es más bajo que aquel contenido en la OPA anterior formulada por el mismo oferente. Así, precisó que en la oferta lanzada el 20 de enero el premio llegaba a 60%, en tanto el actual es de 10,83%.