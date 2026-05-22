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    La rabieta de César Farías después del triunfo de la UC ante Barcelona de Guayaquil

    El técnico de la escuadra de Guayaquil intentó explicar desde el arbitraje la caída de su escuadra. En esa línea, animó un entrevero con un periodista ecuatoriano.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    César Farías, en el partido entre la UC y Barcelona (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    César Farías esperaba llevarse un mejor resultado desde Santiago. Sin embargo, la UC superó contundentemente al Barcelona, en una noche de ensueño para Fernando Zampedri, y el entrenador del equipo ecuatoriano terminó buscándole explicaciones a una derrota que lo elimina de la Copa Libertadores.

    El exseleccionador venezolano optó por buscar un enemigo conocido: apuntó al arbitraje. A cargo de las decisiones en el campo de juego estuvo el paraguayo Juan Gabriel Benítez. Una de sus determinaciones fue crucial, aunque ajustada al reglamento: la expulsión de Jhonier Chalá, por una fuerte entrada sobre Clemente Montes. Inicialmente, eso sí, lo había amonestado. Rectificó el cobro después de acudir al VAR.

    La rabieta de César Farías después del triunfo de la UC ante el Barcelona

    Farías encontró ahí una excusa. "Hoy nos tocó jugar con 10 desde muy temprano y competimos con pundonor. Acabo de ver la situación del primer gol y mi pregunta al árbitro es por qué permite cobrar con dos jugadores en el suelo. El segundo gol, además, es fuera de juego desde que arranca la jugada“, se quejó.

    Luego, halló otra. “Tenemos un déficit en la parte de arriba...El club viene en una crisis y bajamos nuestra nómina para cumplir. Nos tocó jugar diez partidos que no estaban previstos, trae un desgaste físico y mental. No tenemos el mismo presupuesto que otros", enfatizó.

    Sin embargo, los momentos de mayor tensión se produjeron cuando fue cuestionado por el rendimiento de su escuadra. "Difiero. Nosotros ganamos tres partidos en la Copa y le ganamos a equipos competitivos y duros como Boca, Botafogo y Argentinos Juniors”, expuso como defensa a una campaña que es cuestionada por la prensa ecuatoriana.

    César Farías, en el duelo entre la UC y Barcelona, en el Claro Arena (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    En ese plano, perdió la paciencia cuando le cuestionaron dos elementos clave para la producción ofensiva: la posesión del balón y la escasez de remates al arco de Vicente Bernedo. "Esto es la Copa Libertadores, no la LigaPro. Ese es tu punto de vista y te lo respeto. Ellos tenían más la pelota, estaban en su cancha, con un hombre más y con la necesidad del resultado", contestó, para contrarrestar a su interlocutor.

    El estratega advirtió que entrará en un proceso de reflexión. “Hoy quedamos eliminados de la Copa, no es un momento para decir qué vamos a hacer. Tenemos que analizar nuestras necesidades para ver qué hacemos en el torneo local. Nos queda cumplir con tres fechas más, que tenemos que jugar con amor propio. Viene una etapa de estado profundo de análisis, donde se deben tomar decisiones“, concluyó.

    Más sobre:Universidad CatólicaLa UCCopa LibertadoresBarcelonaBarcelona SCCésar FaríasFútbolFútbol Internacional

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