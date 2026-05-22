Seremi de Vivienda por demolición de casas en El Olivar: “Nosotros como Estado tenemos que proteger a las familias y no proteger errores”

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz, se refirió durante la mañana de este viernes al proceso de demolición de viviendas que se inicia esta jornada en el sector de El Olivar en Viña del Mar, señalando que “siempre es duro demoler”, pero que “nosotros como Estado tenemos que proteger a las familias y no proteger errores”.

Según señaló la autoridad, “nosotros como Ministerio estamos focalizados en buscar soluciones, primero que todo, en destrabar aquellos elementos que bloquean la reconstrucción de los barrios, en poder acelerar el proceso de reconstrucción y también poder aumentar la fiscalización sobre aquellas cosas que impulsamos”.

Asimismo, sostuvo que “lo ocurrido en El Olivar nos obliga a elevar nuestros propios estándares de los procesos de construcción, y por eso hoy en día estamos a puertas de firmar convenios con distintas universidades para justamente mejorar los procesos de control que tenemos sobre los proyectos de vivienda social”:

En la misma línea, sobre los trabajos que se realizarán durante la jornada apuntó que “el trabajo que se inicia hoy día es de reconstrucción de viviendas. Y en ese contexto de reconstrucción hay un conjunto de viviendas en las cuales se va a efectuar un proceso de demolición”.

“En total son 170 viviendas en donde vamos a intervenir y de ellas lo que siempre ha trascendido es que son 56 las que tienen avances de obras relevantes, donde se va a efectuar efectivamente un proceso de demolición”, agregó.

Es así como mencionó “Hoy día iniciamos este hito con una vivienda, pero en este sector vamos a demoler cuatro y a la vez vamos a iniciar el proceso de reconstrucción en ocho viviendas”.

“Nosotros, ni como Gobierno, ni como Estado, ni como Ministerio, ni como sociedad, podemos normalizar la práctica de entregarles casas falladas o parchadas a nuestros beneficiarios que están en condiciones de vulnerabilidad”, agregó el Seremi, enfatizando que el plazo total para las demoliciones es de tres meses.