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    Nacional

    Los detalles del fatal turbazo que afectó al exministro del TC Iván Aróstica y que terminó con un delincuente menor de edad muerto

    El abogado se enfrentó a balazos con un grupo de asaltantes al interior de su casa. El fallecido tiene 14 años y uno de los integrantes tiene 11 años. El exministro y su hijo terminaron baleados. “Eran ellos o mi gente”, dijo el expresidente del Tribunal Constitucional.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    “La puerta la derribaron, la abrieron. Con mi hijo nos llegaron tiros desde distintas direcciones. Hubo más de un tirador”.

    Eran cerca de las 21.00 de este jueves 21 de mayo, un día feriado que para algunos fue el inicio de un fin de semana largo, cuando el exministro del Tribunal Constitucional (TC) Iván Aróstica (69) sufrió un violento turbazo en su casa, ubicada en el sector de El Llano, en San Miguel.

    Un grupo de delincuentes menores de edad ingresó al domicilio del abogado en modo turbazo portando armas de fuego. Uno de ellos tenía un arma tipo subametralladora. De acuerdo a fuentes del caso, al menos cinco sujetos fueron los que entraron a la casa.

    Pero los sujetos no contaban con el poder de fuego que Aróstica mantenía en su domicilio. El exministro, al percatarse de lo que estaba pasando en la puerta, tomó una de sus armas de fuego para repeler el robo. Al interior del inmueble se topó frente a frente con uno de los sujetos que portaba una capucha y un arma de fuego. Fue ahí cuando abrió fuego hiriendo a más de uno de los asaltantes.

    Iván Aróstica

    En la refriega, Aróstica, quien contaba con dos armas en su casa, recibió un balazo en el antebrazo derecho y un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Su hijo, quien se encontraba en la casa sufrió un disparó en la zona lumbar que ingresó por el abdomen. En medio de la caótica balacera al interior de la casa, la esposa del abogado, quien es médica se dedicó a atender a su hijo y cubrir la herida a bala. El hijo de Aróstica, de profesión psiquiatra, fue hospitalizado en el Hospital de la Universidad Católica y se encuentra sin riesgo vital y sin riesgo neurológico, dijo el propio exministro.

    Por su parte, la cónyuge de Aróstica dijo que ella se encontraba en la cocina cuando ocurrió el hecho y no la vieron. Agregó que los sujetos le apuntaron a su marido en la cabeza.

    Fue en esa misma refriega que uno de los sujetos arrebató el arma al exministro del TC, pero finalmente logró recuperarla antes de que el sujeto saliera de la casa. Uno de los delincuentes, un menor de edad de 14 años, terminó muerto en la balacera. Otros dos, de 14 y 15 años, terminaron heridos. Los seis detenidos son chilenos. Entre ellos, hubo un niño de 11 años también parte de la banda criminal. Afuera de la casa, como parte de un elaborado plan, había dos adultos en autos esperando para la huida. También fueron detenidos.

    Personal municipal de San Miguel fue uno de los equipos que llegó al lugar de los hechos. “Llegaron muy luego y hubo una persecución”, dijo la víctima. En el sitio del suceso se hizo presente una mujer alegando que su hijo había sido baleado, por lo que la policía presume que se trataría de la madre del delincuente muerto.

    En diálogo con Mega, una vecina del sector dijo haber escuchado una ráfaga de balas. “Se sentía como que fuera un armamento fuerte, parecía de guerra. Sentimos que los vecinos gritaban y vimos que empezaron a salir todos”, señaló.

    Según Aróstica, los delincuentes dispararon desde tres puntos. Uno de esos fue desde la calle, de uno de los autos estacionados que esperaban por la salida. Cerca del mediodía, la PDI encontró uno de los autos utilizados en el atraco en la comuna de Ñuñoa.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Las palabras de Aróstica

    Caso doce horas después de lo sucedido, Aróstica dio un improvisado punto de prensa en la puerta de su casa. Allí, sin entrar en detalles, dijo que durante la madrugada recibió un llamado del ministro de Seguridad, Martín Arrau, para manifestar su preocupación.

    “Estoy sufriendo lo que sufren muchas familias chilenas, ninguna excepción, no me veo como un personaje especialmente víctima. Es lo que estamos sufriendo la mayoría de las personas y hay que afrontar esta situación y proteger a la familia”, dijo.

    Según comentó, no sabe por qué los delincuentes eligieron su casa y no otra. En la misma línea, lamentó que uno de los sujetos terminara muerto: “Estoy muy apenado por esa situación, no es para sentirse orgulloso, no se trata de ser jactancioso, lo lamento, pero eran ellos o mi gente, y ahí yo no tengo ninguna duda”.

    “Esto es legítima defensa privilegiada, me parece que está claro”, agregó. “Hay que asumir que hay gente que tiene armamento de distinto calibre, que están actuando como una operación casi comando de entrar a una casa. Ya no es un turbazo de gente necesitada que está muerta de hambre, donde uno pudiera entender. No, pareciera más una operación. Pero confío en que la Fiscalía va a hacer su trabajo”, agregó.

    Si bien dijo que había alguna probabilidad de que delincuentes ligados a esa banda vuelvan a su casa en modo represalia, afirmó no tener miedo. “Estamos preparados. Es obvio que pueden tener intención de alguna represalia. Me ofrecieron la protección, va a llegar el Ministerio Público (a la casa) en unos momentos más. Me van a ofrecer la protección que corresponda”, añadió el abogado.

    “Estoy entero. Protegiendo mi casa y mi familia que es lo que tiene que hacer todo ciudadano (...) Miedo nunca. Sí voy a tener cuidado y tomar las medidas que corresponda. Pero no corresponde tener miedo cuando uno está defendiendo lo propio”, cerró.

    Más sobre:Iván ArósticaTribunal ConstitucionalTCTurbazo

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