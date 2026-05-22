El Toro enmascarado del gol: Fernando Zampedri acecha histórico récord del Beto Acosta tras una nueva noche de gloria

Lo de Universidad Católica ante Barcelona de Guayaquil se estaba convirtiendo en una farra. Prematuramente, los cruzados se quedaron con un jugador más en la cancha por la expulsión de Jhonnier Chalá. La expectación se fue tornando en nerviosismo, porque el gol no salía y las ocasiones no se concretaban. Sin embargo, la UC tiene una pieza prácticamente infalible en ofensiva: Fernando Zampedri. Los goleadores son así: quizás intervienen poco en el circuito ofensivo, se pueden ofuscar porque no les llega la pelota, pero siempre aparecen en los momentos clave.

El idilio del Toro de Chajarí con las redes parece inalterable. Independientemente de la incomodidad que le significaba tener que estar con una máscara, debido a la fractura nasal que sufrió el sábado pasado ante Deportes Limache, se las ingenió para sacar a relucir su principal virtud (hacer goles), y entregarles a los franjeados un triunfo vital para sus aspiraciones de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. Un doblete que significa escribir otro capítulo en la historia que ha forjado el argentino nacionalizado chileno desde que llegó a San Carlos de Apoquindo.

Si bien la jornada del 21 de mayo terminó con sonrisas multiplicadas en el Claro Arena, había cierta inquietud respecto a la presencia de Zampedri con un protector facial. Es un hecho de la causa que no es impedimento para la práctica deportiva, pero no estaba en un ciento por ciento, considerando la relevancia del enfrentamiento contra los ecuatorianos. “A pesar de usar una máscara pueden haber traumas complejos: un cabezazo, un codazo. Y que vuelva a dañar lo que ya está sanando”, indicó hace unos días a El Deportivo el otorrinolaringólogo de la Clínica Universidad de los Andes, Luis Fernando Castell.

“Desde que se le evaluó, posterior al partido con Limache, se determinó que con los resguardos correspondientes podría jugar. De hecho, tras esa evaluación médica, se descartó cirugía, que lo hubiera sacado inmediatamente del partido ante Barcelona”, revelan en la precordillera.

Como fuera, el delantero iba a estar. Este tipo de situaciones también agrandan el férreo nexo con la hinchada. De hecho, en las tribunas del Claro Arena se vio incluso una gigantografía del rostro de Zampedri con la máscara que usó en el partido, que reveló en sus redes sociales Fernanda Benavidez, la esposa del futbolista.

El rostro de Zampedri enmascarado, en una gigantografía en la barra de la UC. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Quizás, en su fuero interno, Daniel Garnero le dio más minutos de los previstos a su capitán, pero el partido no se abrió antes. Zampedri jugó 87 minutos, siendo reemplazado posterior a su segunda anotación. Según los datos de Sofascore, el ariete registró 12 toques ante Barcelona. A simple vista, refleja que estuvo desasistido durante importantes pasajes del encuentro. Pese al exceso de centros que lanzó la UC (44 en total; 10 acertados), su vía de ataque predilecta en el afán de abrir la defensa rival, le llegaron pocos balones a Zampedri.

Hacia la recta final, luego de los cambios realizados por el entrenador, los goles llegarían precisamente mediante envíos al área, esperando la aparición del artillero, que tiene un imán. En el 1-0 se la lleva por delante con el pecho, luego de un córner de Matías Palavecino. Luego, en el 2-0, fue un gol de goleador: aparece en el medio del área para conectar un pase de Clemente Montes. Cuatro tiros totales, dos a portería, y dos anotaciones.

“Fue un partido duro. Pudimos conseguir una victoria importante de local, que nos posiciona primeros de grupo, en un grupo muy difícil. Estamos muy contentos”, manifestó la figura del partido. “Siempre lo digo, trabajo para el equipo, trabajo para el club. Gracias a mis compañeros que me tienen una fe impresionante. A seguir trabajando porque venimos por buen camino y nos queda una gran final”, amplió, proyectando la visita contra Boca Juniors en La Bombonera del próximo jueves, donde los cruzados se jugarán la clasificación a octavos de final. A la UC le sirven un triunfo o un empate para avanzar de fase (ganando el grupo, además). Si cae ante los xeneizes, tendrá que esperar que Cruzeiro no derrote a Barcelona, en Belo Horizonte.

Eso sí, antes está el duelo ante Colo Colo por el Torneo Nacional, este domingo, a las 18 horas. Y el goleador histórico de Universidad Católica es uno de los que no quiere perderse el clásico ante los albos, en el Claro Arena. “Estaba bien. Muy normal. Cansado, pero bien”, anticipan en el club de la franja sobre el estado físico de la máxima estrella del equipo que, probablemente, lidere a la oncena cruzada que buscará achicar distancias con el Cacique en la Liga de Primera.

Acecha al Beto Acosta

Con el doblete del jueves, Fernando Zampedri llegó a 18 goles con Universidad Católica en torneos continentales, los que se desglosan de la siguiente manera: 11 en la Copa Libertadores (tres en la actual edición) y siete en la Copa Sudamericana. El plus que tiene este dato radica en que el argentino-chileno acecha el registro que ostenta una gloria de la UC: Alberto Acosta.

El Toro quedó a un gol de alcanzar al Beto como el máximo anotador del club a nivel internacional. El icónico exfutbolista, campeón con Católica en 1997, tiene 19 anotaciones entre sus dos etapas en San Carlos (1994-95 y 1997).

Pero esto no es lo único. Gracias a sus 11 tantos en Libertadores, Zampedri igualó a una leyenda como Alberto Fouillioux en el listado de goleadores de la UC en el principal torneo del continente. Está a siete de alcanzar precisamente a Alberto Federico Acosta, el líder en este apartado con 18 dianas. Si el Toro sumara un gol ante Boca, por ejemplo, igualaría el registro de Néstor Isella y Juan Carlos Sarnari, que tienen 12 cada uno.

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