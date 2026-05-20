¿Puede jugar con una máscara? Médicos advierten a Fernando Zampedri de los riesgos que corre tras sufrir la fractura nasal

El último fin de semana no fue del todo feliz para Universidad Católica. Si bien los cruzados consiguieron imponerse a Deportes Limache por la Liga de Primera, el susto de la jornada llegó con la lesión de Fernando Zampedri.

El Toro recibió un rodillazo involuntario por parte de Misael Llantén y fue retirado en ambulancia hasta un centro asistencial. El diagnóstico inicial indicó un traumatismo craneal nasal.

“Hablé con Fer un ratito, lo vi consciente. Estaba bastante dañada la cara. Espero que no tenga ningún inconveniente para contar con él”, señaló el técnico Daniel Garnero tras el encuentro.

Al día siguiente, los cruzados entregaron un parte médico oficial en el que informaban los alcances de la lesión. “El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, pasó buena noche en su domicilio hasta donde fue derivado luego de los exámenes realizados, la noche del sábado, en la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo”, comenzó informando el club.

“El escáner al que se sometió al jugador arrojó una fractura nasal que afecta a los huesos propios y al tabique. Se indicó analgesia, frío local y posterior evaluación ambulatoria de un otorrinolaringólogo”, añadieron.

Esto encendió las alarmas en la precordillera, en especial por el duelo clave que sostendrá Universidad Católica este jueves contra Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores.

Los riesgos

Si bien la esposa del goleador dio señales de que el delantero pueda estar presentes al enseñar una máscara de protección, los especialistas consideran que esto puede ser algo arriesgado.

Foto: @ferbenavidez / Instagram.

La cirujana bucal y maxilofacial María de los Ángeles Fernández sostiene que en casos de fractura nasal “en general, uno espera para volver a la vida normal por lo menos 45 días. Pero cuando se estabilizan y se pueden usar máscaras faciales, y está controlada la inflamación, por lo general, a las dos semanas es autorizado para volver a jugar”.

Pensando en la posibilidad de que pueda sumar minutos el jueves, considera que después de cinco días desde el golpe, “lo más posible es que el edema que tenga él le dificulte la respiración. No sé qué tan buen rendimiento deportivo pueda tener. Puede que aún esté con tapones, pero al ser una fractura facial, el edema nasal es importante. No creo que un deportista rinda mucho si no respira. Si fuera otra parte de la cara, con máscara podría andar bien”, apunta.

Al mismo tiempo, se refiera a otras complicaciones que puede tener en la actividad deportiva. “El trote podría causarle una epistaxis secundaria. Se podía poner a sangrar la nariz mientras él está corriendo en la cancha”.

“Si es de una fractura nasal completa, huesos propios y tabique, cinco días es muy poco”, sentencia la doctora Fernández.

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Por su parte, el doctor Luis Fernando Castell, otorrinolaringólogo de Clínica Universidad de los Andes, expone que, independiente del tipo de fractura, “el tiempo que se recomienda a una persona convencional no hacer actividad física, es por cuatro semanas. Eso es lo ideal. Pero estas personas que son deportistas de alto rendimiento, podrían de pronto avanzar un poco más rápido, pero con algunas medidas de protección. Existen unas máscaras que ayudan a que no traumaticen sobre el área que ya está fracturada”.

También precisa que “la consolidación completa de una fractura son como seis semanas. En ese momento ya si te pegan, es como si lo hicieran en un hueso completamente cicatrizado, pero eso va a depender de los doctores que lo manejen. Eso es bien variable dependiendo de la exigencia del trabajo y de las características de la fractura”.

Para el profesional, el uso de las máscaras de protección no impide que pueda sufrir más daños. “El riesgo es que se movilice más el fragmento. Es decir, que tengas la fractura y que juegues muy tempranamente y el fragmento se desplace aún más. A pesar de usar una máscara pueden haber traumas complejos: un cabezazo, un codazo. Y que vuelva a dañar lo que ya está sanando. Lo otro es una hemorragia nasal. A veces puede ser muy severo, porque un desgarro de un vaso sanguíneo en esa zona puede ser bastante complicado”.

Ahora, lo que resta es esperar la decisión del equipo médico del club que tiene mayor conocimiento de los detalles de la fractura y los riesgos que puede asumir el jugador en medio de la lucha por avanzar a los octavos de final de la Copa Liberadores. El partido está fijado para este jueves 21 de mayo a partir de las 20.30 horas en el Claro Arena.