UE alcanza acuerdo provisional para eliminar aranceles a productos estadounidenses y evitar escalada con Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció hoy un acuerdo provisional legislativo para eliminar los aranceles de importación a productos estadounidenses y llamó a los colegisladores a actuar con rapidez para finalizar el proceso.

El entendimiento fue bienvenido por legisladores del bloque de 27 naciones tras más de cinco horas de conversaciones que se extendieron durante la noche, y que, según parlamentarios europeos, allana el camino para que la UE evite la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles más altos si el proceso se demoraba.

El acuerdo, pendiente ahora de ratificación por la Eurocámara y los Estados miembros, incluye una eliminación de aranceles a productos industriales estadounidenses a cambio de un límite máximo del 15% para las aduanas sobre las exportaciones del bloque, informó Europa Press.

Además, faculta a la Comisión Europea (el brazo ejecutivo de la UE) para suspender las preferencias arancelarias si Estados Unidos mantiene una tasa superior al 15% sobre los derivados de acero y aluminio europeos hacia finales de 2026.

“Un acuerdo es un acuerdo, y la UE cumple sus compromisos”, dijo Von der Leyen a través de X. “Juntos podemos garantizar un comercio transatlántico estable, predecible, equilibrado y mutuamente beneficioso.”

A deal is a deal, and the EU honours its commitments.



I welcome the agreement reached by the European Parliament and the Council on reducing tariffs for US industrial exports to the EU.



This means we will soon deliver on our part of the EU-US Joint Statement, as promised. I… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026

El camino desde Turnberry

El acuerdo provisional se produce casi un año después de que la UE y Estados Unidos alcanzaran por primera vez un acuerdo comercial en el resort de golf de Trump en Turnberry, Escocia.

Bajo los términos de ese pacto, la UE aceptó eliminar los aranceles a los bienes industriales estadounidenses, mientras que la administración Trump acordó fijar los aranceles a la mayoría de los productos europeos en un tope de 15%.

Sin embargo, informa CNBC, el proceso legislativo en el Parlamento Europeo no estuvo exento de dificultades. Los legisladores europeos pausaron sus deliberaciones en dos ocasiones: primero, en enero, tras la amenaza de Trump de apoderarse de Groenlandia -territorio autónomo danés-; y luego en febrero, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una parte significativa de la agenda arancelaria del mandatario.

A comienzos de este mes, Trump había fijado el 4 de julio como plazo para que la UE ratificara el acuerdo comercial, amenazando con elevar los aranceles a niveles “mucho más altos” si no se cumplía esa fecha.

También había anunciado un alza de los gravámenes a los automóviles y camiones importados desde la UE hasta un 25%, acusando al bloque de no respetar los términos del denominado “Acuerdo de Turnberry”.

Se espera ahora que la UE logre cumplir el plazo de Trump, con una votación de aprobación definitiva prevista para mediados de junio.