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    BC: vulnerabilidad de hogares se mantuvo “en niveles bajos”

    El IEF del primer semestre del Banco Central también analizó la posición de las empresas del sector inmobiliario residencial, sobre el cual sostuvo que "continúa mostrando una situación debilitada".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    05 Junio 2024 Fachada del Banco Central Foto: Andres Perez Andres Perez

    A nivel de los hogares, el IEF señaló que “enfrentan este ciclo en una posición financiera algo más favorable que la observada en el IEF previo”.

    Así, detalló que “la riqueza financiera neta alcanzó el 122% del PIB al cuarto trimestre de 2025, un aumento de 2 puntos porcentuales respecto del cierre del año 2024″.

    En tanto, el endeudamiento agregado se situó en 46% del PIB, una reducción de 1 punto porcentual versus el año anterior.

    Respecto del mercado laboral, el Banco Central explicó que la masa salarial real continuó creciendo al primer trimestre de 2026, aunque su composición sigue reflejando una creación acotada de empleo.

    “Así, mientras el desempleo aumentó y se ubicó en 8,9% en el trimestre móvil enero-marzo 2026, los salarios reales crecieron cerca de 2,2% anual al mes de marzo (INE), con una leve aceleración respecto de lo observado en el informe anterior”, dijo el reporte.

    Por otra parte, el informe apuntó que las vulnerabilidades “se mantuvieron en niveles bajos”, y que “el endeudamiento y la carga financiera sobre ingresos se mantuvieron sin cambios relevantes en comparación al informe anterior. Por su parte, la deuda total en manos de hogares con alta carga financiera alcanzó 27% a diciembre 2025, cifra que se compara positivamente con el 29% del Informe anterior y con el 30% alcanzado en promedio en 2019″.

    En tanto, el índice de deuda en impago de consumo se ubicó en 10,6% en marzo, sin cambios relevantes, aunque en créditos hipotecarios alcanzó 2,8%, “algo superior a lo visto en el IEF anterior y a lo observado en el período prepandemia”.

    Las empresas

    Por su parte, las empresas mostraron, según el IEF, una mejora marginal: su endeudamiento bajó a 103% del PIB al cierre de 2025, desde 106% del informe anterior.

    Junto con ello, detalló que “otros indicadores financieros de empresas no presentaron cambios significativos”, Así, para las firmas de mayor tamaño, que reportan a la CMF, se observó una menor rentabilidad, mientras que el endeudamiento respecto al patrimonio se mantuvo, y la cobertura de intereses y la liquidez se redujeron levemente.

    En tanto, las firmas que se financian principalmente con la banca local “mantuvieron estables sus indicadores financieros, como carga financiera y endeudamiento sobre ventas”, sostuvo el reporte.

    El impago individual se mantuvo en torno a 3,6% de la deuda, nivel “superior al 2,1% promedio registrado entre 2016 y 2019”, aunque el Banco Central precisó que esta situación “no anticiparía una mayor debilidad para la banca, dadas las provisiones y garantías ya constituidas”.

    Inmobiliarias

    El Banco Central indicó en su reporte que “el sector inmobiliario residencial presentó una mejora en ventas y en sus perspectivas”, aunque alertó que “el sector inmobiliario residencial continúa mostrando una situación debilitada”.

    De esta forma, apuntó que “la principal vulnerabilidad se asocia con el elevado nivel de viviendas terminadas disponibles para la venta”.

    Al primer trimestre de 2026, las unidades disponibles para entrega en la Región Metropolitana “superaron ampliamente el promedio alcanzado entre 2011 y 2019. Esta situación ha sido enfrentada por las firmas del sector a través de una reducción en su nivel de operaciones, lo que se refleja en la reducción de la superficie autorizada en obras nuevas para viviendas”.

    “Hacia adelante, es esperable que la recuperación del sector continúe de forma gradual, vinculada al desarrollo macro y financiero local”, dijo el instituto emisor.

    Más sobre:IEFBanco CentralHogaresEmpresas

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