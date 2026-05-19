Corte de agua en 8 comunas de Santiago: revisa los horarios y sectores afectados desde este viernes. Foto referencial de archivo

Recientemente Aguas Andinas informó de la implementación de un próximo corte de agua en la Región Metropolitana, que afectará a ocho comunas desde este viernes.

El área comprometida corresponde a sectores de El Bosque, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, para horas del fin de semana.

En concreto, la interrupción temporal del suministro se realizará desde el viernes 22 de mayo a las 20:00 y cuenta con reposición estimada para el domingo 24 de mayo, a las 08:00 horas.

De acuerdo a lo indicado por la empresa, la suspensión del servicio de agua potable se deberá concretar ante la renovación de uno de los principales acueductos de la región.

“Estas obras beneficiarán a cerca de 143 mil clientes de sectores acotados de 8 comunas al sur de la ciudad y se realizarán de noche y durante el fin de semana, para reducir al mínimo su impacto”, especificaron.

En esa línea, se recomienda reunir agua para actividades domésticas básicas, considerando la realidad de cada familia. Además, quienes residen en edificios pueden consultar con la administración sobre la autonomía de su estanque.

Comunas con corte de agua

Revisa a continuación el mapa de cada sector afectado por el corte de agua a partir de este viernes: