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    La declaración de la agrupación de casinos online contra Polla: “Su objetivo es eliminar del mercado a los demás proveedores de apuestas en línea”

    Carlos Baeza, vocero de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea, acusa a la empresa estatal de impulsar bloqueos web sin sustento legal solo para eliminar a su competencia. En un juicio civil también declararon la ex presidenta y el ex gerente general de Polla.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    La plataforma de casinos online Latam Wings, que opera en Chile y cuenta con la supervisión administrativa de la Autoridad del Juego de Curazao, presentó en abril de 2024 una demanda por presunta competencia desleal en contra de la Polla Chilena de Beneficencia.

    El caso, que está en manos del 16º Juzgado Civil de Santiago, cobró un nuevo impulso en los últimos días con el inicio de las declaraciones de los testigos de ambas partes.

    El 6 de mayo, el vocero de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (aPAL), Carlos Baeza, prestó declaración en el marco del juicio a petición de la demandante. De acuerdo su relato, Polla ha lanzado una serie de acciones judiciales que han terminando por perjudicar la reputación de los sitios demandante apuestas en línea. Según el abogado, la estatal busca eliminar la competencia.

    Según Baeza, Polla ha sostenido que “todos los juegos de azar están prohibidos, salvo que una ley lo autorice expresamente, afirmación que carece de sustento legal y además fáctico. No hay ninguna norma en nuestro ordenamiento que prohíba todos los juegos de azar”.

    “Esa es la razón por la cual el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar respecto de todas las querellas presentadas por los distintos actores en contra de las compañías que operan apuestas en línea por supuesto juego ilegal”, argumentó Baeza.

    “Si bien es cierto estas acciones judiciales no se ha dirigido en contra de los operadores de apuestas en línea, han estado en contra de los proveedores de servicios de internet, destinados a eliminar y bloquear el acceso de los usuarios a estos sitios por la vía de estos proveedores de servicios de telecomunicaciones. En cuanto a la finalidad, es bastante claro el objetivo que persigue Polla con estas acciones”, añadió.

    “Su objetivo es eliminar del mercado a los demás proveedores de apuestas en línea, Polla Chilena no está en contra de las apuestas en línea, está en contra de la competencia de las apuestas en línea. El objetivo de Polla no es eliminarlas, sino eliminar su propia competencia. Esos los objetivos que persiguen estas acciones judiciales y administrativas”, denunció Baeza.

    Defensa

    La expresidenta de Polla Chilena de Beneficencia, Macarena Carvallo, igualmente prestó declaración ante el tribunal en el marco del juicio.

    La abogada aseguró que nunca realizó declaraciones, ni en el Congreso Nacional ni en medios de comunicación, dirigidas de manera directa o específica hacia la empresa demandante. Carvallo señaló que siempre se refirió a las plataformas de apuestas online en términos generales, sin mencionar a ninguna en particular.

    Al ser consultada sobre si calificó públicamente a las plataformas de apuestas como organizaciones criminales o fraudulentas, respondió que, si alguna vez lo hizo, “siempre fue en términos condicionales”, argumentando que son los tribunales de justicia los que deben determinar esas calidades. Además, indicó no recordar haber afirmado en el Senado que estas plataformas provocaron un daño irreparable al patrimonio de Polla.

    La abogada señaló que en sus presentaciones ante el Congreso utilizó estudios realizados y financiados por la Corporación de Juego Responsable (entidad de la cual Polla es fundadora) para advertir sobre el aumento de la ludopatía y el juego problemático, así como un estudio un costo social.

    Carvallo reconoció que bajo su presidencia se difundió la campaña que denominaba a Polla como “la única casa de apuestas legal y chilena”, pero precisó que esas fueron decisiones operativas tomadas por el equipo comercial y de marketing de la empresa.

    Por su parte, el ex gerente general de Polla, Agustin Dupré, negó que Polla haya ejercido acciones judiciales o administrativas dirigidas específicamente contra la demandante (Latamwin). Aclaró que “solamente se ejercieron acciones en contra de las empresas de telecomunicaciones que permitían la visualización de plataformas de juego online”.

    Dupré reconoció que, tras el fallo favorable dictado por la Corte Suprema en septiembre de 2023, bajo su administración se solicitó a la Subtel el bloqueo de plataformas de apuestas en línea, aunque indicó no recordar el número exacto de sitios bloqueados.

    Al ser consultado sobre si Polla impulsó muchas acciones legales contra las plataformas de apuestas, Dupré aclaró que solo fueron unas tres en total.

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