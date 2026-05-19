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    El rayado de cancha de la Fiscalía a Steinert en medio de su interés por capitalizar los éxitos policiales en Temucuicui

    El fiscal nacional (s) Roberto Garrido, aclaró que el trabajo en la Macrozona Sur no es "de una persona". La posición expuesta públicamente por el también fiscal regional de La Araucanía es algo que se comparte al interior del Ministerio Público, donde han planteado reparos a las declaraciones de la expersecutora.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    José Carvajal Vega
    La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    A las nueve de la mañana de este martes, pocas horas después del operativo policial que permitió la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullan, en la Fiscalía Nacional hubo un punto de prensa para exponer y destacar los resultados del operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) con Carabineros y el Ejército, lo que permitió ingresar exitosamente a la zona de Temucuicui, en la Región de La Araucanía.

    La exposición del Ministerio Público estaba encabezada por el fiscal nacional (s) Roberto Garrido. El también fiscal regional de La Araucanía, estuvo acompañado del director general de la PDI, Eduardo Cerna y del director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, el general Rodrigo Espinoza.

    Garrido, Cerna y Espinoza destacaron, a lo largo del punto de prensa, lo exitoso del operativo policial y resaltaron en más de una ocasión el rol y coordinación de las tres instituciones junto con el Ejército, lo que ha permitido durante las últimas semanas realizar tres operativos en esa compleja zona de La Araucanía.

    Precisamente esos éxitos policiales han sido destacados por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien a través de redes sociales y puntos de prensa los ha relevado como “recuperación del territorio”.

    El que Steinert haya destacado como logros de la actual administración los operativos en Temucuicui, ha generado ruido al interior de la Fiscalía.

    Por lo mismo, la postura de la Fiscalía hoy fue vista como un “rayado de cancha” a la ministra, quien no fue invitada al punto de prensa del Ministerio Público, organismo con el que Steinert ya había tenido una discrepancia interna por encabezar una comparecencia sin la Fiscalía cuando se refirió a la liberación del empresario secuestrado en San Miguel.

    Una “recuperación territorial” que incomoda

    “No vamos a parar. Efectivamente, esto corresponde a un trabajo responsable realizado en atención al mandato del Presidente de la República, y que tiene que ver con las acciones concretas que estamos realizando como Ministerio de Seguridad”, afirmó Steinert tras el término de la actividad municipalidad en la que participó.

    Además de eso, agregó que “nosotros estamos trabajando duramente para coordinar estos operativos en todo lo que es La Araucanía. No puede haber parte del territorio en nuestro país donde el Estado no pueda estar presente. Por lo tanto, vamos a seguir con estas acciones coordinadas, responsables, eficientes”.

    Pero estos dichos de la titular de Seguridad, así como también en los anteriores operativos de ingreso a Temucuicui, no han caído bien al interior del Ministerio Público. Lo anterior, dado que el tono de la autoridad de gobierno apunta a capitalizar como éxitos de gobierno los resultados que dirige el ente persecutor con las policías.

    Ese malestar fue el que deslizó el fiscal Garrido, quien tras una serie de preguntas sobre si existió un cambio de estrategia del gobierno que ha permitido los resultados en Temucuicui, se “desmarcó” de aquello.

    “El combate a los delitos que ocurren en ámbitos rurales y que cometen organizaciones criminales requiere de un trabajo permanente. No es posible generar cambios como los que hemos observado en los últimos años solo a raíz de la decisión de una persona”, afirmó Garrido.

    Sobre lo mismo, apuntó a que “en los cinco años que llevo como fiscal regional de La Araucanía lo que ha primado ha sido siempre la coordinación entre autoridades de distintos gobiernos. Este es el tercer gobierno con el que tenemos que relacionarnos como Ministerio Público y los lineamientos son básicamente siempre los mismos“.

    “En este caso, investigaciones que llevaban mucho tiempo, que habían ido reuniendo antecedentes, que permitían solicitar autorizaciones judiciales, se ejecutaron en un periodo de tiempo porque las condiciones para poder ejecutarlas se presentaron así. Este trabajo tiene que continuar, las estrategias de cómo se realizan los operativos y cómo se realiza la persecución penal”, agregó.

    Antes de terminar, y tras explicar los cambios de la estrategias de los grupos que trabajan en la zona, el fiscal Garrido afirmó que “la labor del Estado en materia de seguridad es una labor permanente y no depende de ninguna manera ni de una autoridad en concreto de las policías, del Ministerio Público o del Ejecutivo”.

    Los dichos del persecutor regional de La Araucanía, fueron bien recibidos al interior del Ministerio Público, más aún cuando se encuentra como fiscal nacional subrogante, lo que demuestra -explican conocedores del asunto- que se trata de una postura transversal.

    lLo anterior, porque si bien en el Ministerio Público conocen la postura del mundo político ante estos hechos, miran con distancia el actuar de Steinert, a quien ven con interés de atribuirse exclusivamente los resultados.

    Una molestia que prima, aún más, considerando que la actual ministra de Seguridad fue fiscal regional, por lo cual conoce el rol del Ministerio Público y las policías en estos operativos.

    La respuesta de las policías

    Las policías, tanto PDI como Carabineros, igualmente fueron consultadas sobre un posible cambio de estrategia tras el arribo del nuevo gobierno.

    Si bien Cerna destacó continuamente los “lineamientos del Ministerio de Seguridad”, afirmó que los reiterados operativos en Temucuicui se relacionaban a los tiempos de las investigaciones.

    “Los lineamientos del Ministerio de Seguridad siempre están. Los lineamientos de las políticas de seguridad pública. Pero también el lineamiento de la etapa investigativa. Y esos lineamientos vienen del Ministerio Público a consecuencia de la recolección de información, antecedentes, inteligencia que recopilan las policías”, agregó el jefe de la policía civil.

    El general Espinoza, por su parte, destacó que entre los elementos que permiten estos resultados está “la fuerza del Estado en poder intervenir a propósito de la dirección que hace el Ministerio Público”.

    En esa línea, planteó respecto a los tres operativos seguidos que “los tiempos de investigación son los propios que se van dando a propósito de ese desarrollo que dirige el Ministerio Público. Por lo tanto, las temporalidades, se da la casualidad que hay tres que son cercanas en el tiempo, pero también han pasado hacia atrás y probablemente hacia adelante también en esas o en otras comunidades”.

    Más sobre:SeguridadMinisterio de SeguridadTrinidad SteinertFiscalíaMinsiterio Público

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