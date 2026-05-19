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    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y habilitará corredores humanitarios para abastecer a La Paz y El Alto

    “Tenemos apoyo de los países vecinos, llámese Argentina, Chile, Ecuador, también se quiere sumar a Brasil, para poder seguir abasteciendo a los mercados en La Paz y en El Alto con carne de pollo, res, cerdo, huevos y otros tantos (alimentos) que se precisan”, explicó el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Mario Justiniano.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Protestas en La Paz, Bolivia. Foto: @PopularFront en X.

    El gobierno de Rodrigo Paz descartó aplicar un estado de excepción frente a los conflictos que atraviesa Bolivia y tras la jornada de violencia registrada este lunes en La Paz. En su lugar, se trabaja en la habilitación de corredores humanitarios para abastecer de alimentos, medicamentos e insumos médicos a esta última ciudad y a El Alto, en medio de las movilizaciones y bloqueos registrados en distintas regiones del país.

    En una entrevista con Red Uno, el vocero presidencial José Luis Gálvez explicó la noche del lunes que un estado de excepción suspende temporalmente algunos derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y habilita la intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas de Bolivia dentro del marco constitucional.

    “Y eso es exactamente, en un principio, lo que también aprovecharían para tener una causa de lucha del otro lado, a partir de mentiras, a partir de engaños, a partir de victimizaciones que no corresponden”, advirtió Gálvez.

    El vocero sostuvo que el escenario podría agravarse si se responde con mayor fuerza a los grupos movilizados que protagonizan actos vandálicos y agresiones. “Si básicamente optamos simplemente por una polarización de responder a la violencia con violencia, probablemente lo que vamos a hacer es agravar el escenario”, comentó citado por el medio local Brújula Digital.

    “El gobierno va a hacer respetar la Constitución y las leyes”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, al señalar que la administración de Rodrigo Paz mantendrá abierta la vía del diálogo, aunque endurecerá las acciones frente a hechos considerados ilegales.

    Las declaraciones surgen luego de una jornada de enfrentamientos en el centro paceño, donde grupos movilizados intentaron avanzar hacia Plaza Murillo y se registraron agresiones a policías, periodistas y daños a bienes públicos, incluidas estaciones de Mi Teleférico.

    En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Mario Justiniano, informó que el gobierno trabaja en la habilitación de corredores humanitarios para abastecer de alimentos, medicamentos e insumos médicos a las ciudades de La Paz y El Alto.

    “Tenemos apoyo de los países vecinos, llámese Argentina, Chile, Ecuador, también se quiere sumar a Brasil, para poder seguir abasteciendo a los mercados en La Paz y en El Alto con carne de pollo, res, cerdo, huevos y otros tantos (alimentos) que se precisan”, explicó la autoridad durante una entrevista en el programa “A Primera Hora” del diario cruceño El Deber.

    Este mismo medio informó que, desde horas de la madrugada de este martes, se generó una larga fila en el área de carga del Aeropuerto Internacional Viru Viru, de Santa Cruz. Esto, debido a personas que están enviando carne y verduras a sus familiares en La Paz, ante los bloqueos y la situación que mantiene a la sede de gobierno prácticamente sitiada.

    Respecto al orden público, el ministro Justiniano aseguró que este martes, por la mañana, ya no se registraban puntos de bloqueo ni marchas activas en ambas ciudades, aunque no descartó nuevas movilizaciones.

    Sin embargo, el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras informó la mañana de este martes que había 33 puntos de bloqueos en seis departamentos del país.

    Más sobre:BoliviaRodrigo PazbloqueosLa PazEl AltoCorredores humanitariosMundo

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