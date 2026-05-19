SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Ministro Rabat tras encuentro con sus antecesores: “El ministerio de Justicia trabaja en políticas de Estado, que trascienden a un ministro”

    Rabat sostuvo un encuentro con los exministros de la cartera para abordar distintas materias relacionadas con el ministerio, entre ellos el paso de Gendarmería al ministerio de Seguridad.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Encuentro entre exministros de Justicia.

    Durante la mañana de este martes en el ministerio de Justicia, el ministro Fernando Rabat, encabezó un encuentro con varios de sus antecesores para abordar distintas materias relacionadas con la cartera, entre ellas el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad.

    Tras la reunión, Rabat destacó el encuentro señalando que “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabaja en políticas de Estado, en políticas que trascienden a un ministro", y apuntando que “hoy día nos hemos reunido aproximadamente 10 ministros, ministras que han estado en distintos gobiernos de distintos signos políticos”.

    Según sostuvo el ministro de Justicia, en la ocasión, las exautoridades, “han entregado sus puntos de vista respecto a las cuestiones que son más relevantes para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hoy”.

    Asimismo, mencionó que el encuentro fue con “una mirada de Estado, una mirada con políticas que trascienden a un solo ministerio y por lo tanto no hubo una visión crítica, sino una visión 100% colaborativa a la gestión que está afectando actualmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

    En la misma línea, el titular de Justicia se refirió al traspaso de Gendarmería, señalando que “se hacen reuniones semanales entre los Ministerios de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos porque nos parece extremadamente relevante que se trate de un proceso que sea altamente exitoso”.

    Entre los asistentes se encontraron los exministros y exministras, Carlos Maldonado, Jaime Campos, Hernán Larraín, Felipe Bulnes, Teodoro Ribera Neumann, Marcela Ríos, Patricia Pérez, Luis Cordero y Jaime Gajardo.

    Tras el encuentro, los ministros destacaron el encuentro y según expresó el exministro Maldonado, hubo bastante nivel de consenso acerca de cuáles son las prioridades, las iniciativas“, añadiendo que ”estamos disponibles para colaborar que en lo que le toca al ministro de justicia“.

    En la misma línea, el exministro Jaime Gajardo sostuvo que “yo agradecí bastante que el ministro Rabat nos convocara a esta reunión. Primero que todo porque las políticas del Ministerio de Justicia son políticas de largo plazo, son políticas de Estado, son políticas en las que uno toma en consideración lo que hicieron los gobiernos anteriores y ayuda de manera muy importante al clima nacional”.

    En la ocasión, Gajardo además sostuvo que “yo le planteé la preocupación que tengo en particular en materia de Derechos Humanos”, enfatizando que “el ministro fue muy receptivo en cuanto a las preocupaciones que le planteamos en esa materia”.

    Más sobre:Ministerio de JusticiaFernando RabatMinistrosJaime Gajardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

    Diputados republicanos dan espaldarazo a Ximena Lincolao en su momento más frágil en el gabinete

    Gobierno expone ante senadores avance del Plan Escudo Fronterizo en el norte y pone foco en la política migratoria

    Corte de agua afectará a ocho comunas de la RM el fin de semana: se implementará plan de contingencia

    Ramírez mantiene suspenso sobre si irá a la reelección en la UDI, mientras Alessandri asoma como carta para competirle a Longueira

    “El diputado insiste en una teoría fracasada”: respuesta de Quiroz a Manouchehri enciende debate en la Cámara por megaproyecto

    Lo más leído

    1.
    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    2.
    Gobierno comienza implementación de subsidio al gas licuado con entrega de cupón de $27.000

    Gobierno comienza implementación de subsidio al gas licuado con entrega de cupón de $27.000

    3.
    Estudio de Defensoría de la Niñez: contacto de niños, niñas y adolescentes con desconocidos en internet pasó de 19% a 42%

    Estudio de Defensoría de la Niñez: contacto de niños, niñas y adolescentes con desconocidos en internet pasó de 19% a 42%

    4.
    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses

    Transportes busca extender la vigencia del Certificado de Homologación de autos nuevos en 12 meses

    5.
    A menos de una semana en el cargo: Pedro Natho renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Verdad y Niñez

    A menos de una semana en el cargo: Pedro Natho renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Verdad y Niñez

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Barracas Central por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 18 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer
    Chile

    Por recorte presupuestario: Minsal pausará $3.947 millones de APS Universal para redirigir recursos a pesquisa de cáncer

    Diputados republicanos dan espaldarazo a Ximena Lincolao en su momento más frágil en el gabinete

    Gobierno expone ante senadores avance del Plan Escudo Fronterizo en el norte y pone foco en la política migratoria

    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes
    Negocios

    Kevin Warsh prestará juramento como nuevo presidente de la Fed este viernes

    La declaración de la agrupación de casinos online contra Polla: “Su objetivo es eliminar del mercado a los demás proveedores de apuestas en línea”

    Costo fiscal del proyecto que compensa el IVA en gasto de pañales y medicamentos será de US$100 millones anuales

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara
    Tendencias

    “Benito Antonio” llega a Chile: qué se sabe de la colección de ropa de Bad Bunny y Zara

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha
    El Deportivo

    En vivo: Manchester City enfrenta a Bournemouth con la meta de llevar la pelea por el título a la última fecha

    No es solo por Clark: la lista de incumplimientos que la Universidad de Chile registra en su ofensiva contra Azul Azul

    Carlos Alcaraz se baja de Wimbledon: “No estoy listo”

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    Shakira, otra vez vencedora: cómo usó a su favor su duro juicio con Hacienda española
    Cultura y entretención

    Shakira, otra vez vencedora: cómo usó a su favor su duro juicio con Hacienda española

    “Las especies robadas son”: Álvaro Henríquez y la historia detrás de INRI

    Muere a los 85 años la legendaria cantante colombiana Totó La Momposina

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez
    Mundo

    Rodríguez Zapatero, el primer expresidente español investigado por corrupción: cómo el caso Plus Ultra puede golpear a Pedro Sánchez

    Trump afirma que le ha dado a Irán un “tiempo limitado” para alcanzar un acuerdo

    Gobierno de Bolivia descarta implementar estado de excepción ante conflictos y habilitará corredores humanitarios para abastecer a La Paz y El Alto

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60