Ministro Rabat tras encuentro con sus antecesores: “El ministerio de Justicia trabaja en políticas de Estado, que trascienden a un ministro”

Durante la mañana de este martes en el ministerio de Justicia, el ministro Fernando Rabat, encabezó un encuentro con varios de sus antecesores para abordar distintas materias relacionadas con la cartera, entre ellas el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad.

Tras la reunión, Rabat destacó el encuentro señalando que “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos trabaja en políticas de Estado, en políticas que trascienden a un ministro", y apuntando que “hoy día nos hemos reunido aproximadamente 10 ministros, ministras que han estado en distintos gobiernos de distintos signos políticos”.

Según sostuvo el ministro de Justicia, en la ocasión, las exautoridades, “han entregado sus puntos de vista respecto a las cuestiones que son más relevantes para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hoy”.

Asimismo, mencionó que el encuentro fue con “una mirada de Estado, una mirada con políticas que trascienden a un solo ministerio y por lo tanto no hubo una visión crítica, sino una visión 100% colaborativa a la gestión que está afectando actualmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

En la misma línea, el titular de Justicia se refirió al traspaso de Gendarmería, señalando que “se hacen reuniones semanales entre los Ministerios de Seguridad y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos porque nos parece extremadamente relevante que se trate de un proceso que sea altamente exitoso”.

Entre los asistentes se encontraron los exministros y exministras, Carlos Maldonado, Jaime Campos, Hernán Larraín, Felipe Bulnes, Teodoro Ribera Neumann, Marcela Ríos, Patricia Pérez, Luis Cordero y Jaime Gajardo.

Tras el encuentro, los ministros destacaron el encuentro y según expresó el exministro Maldonado, hubo bastante nivel de consenso acerca de cuáles son las prioridades, las iniciativas“, añadiendo que ”estamos disponibles para colaborar que en lo que le toca al ministro de justicia“.

En la misma línea, el exministro Jaime Gajardo sostuvo que “yo agradecí bastante que el ministro Rabat nos convocara a esta reunión. Primero que todo porque las políticas del Ministerio de Justicia son políticas de largo plazo, son políticas de Estado, son políticas en las que uno toma en consideración lo que hicieron los gobiernos anteriores y ayuda de manera muy importante al clima nacional”.

En la ocasión, Gajardo además sostuvo que “yo le planteé la preocupación que tengo en particular en materia de Derechos Humanos”, enfatizando que “el ministro fue muy receptivo en cuanto a las preocupaciones que le planteamos en esa materia”.