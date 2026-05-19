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    Incendio en empresa frutícola de Paine obliga a evacuar una escuela y un cesfam

    Bomberos llegó al lugar para controlar la emergencia. En tanto, las causas que originaron el incendio aún no están claras.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Un voraz incendio se registró la mañana de este martes en la comuna de Paine, donde una bodega de una empresa frutícola se vio afectada por las llamas.

    La situación originó una gran nube negra que cubrió gran parte de la zona.

    Por este motivo, los trabajadores de la empresa y residentes de sectores aledaños debieron ser evacuados.

    En ese sentido, se informó que se evacuó una escuela y un Centro de Salud Familiar (Cesfam).

    Si bien, las causas del incendio aún no están claras, preliminarmente se habla de la presencia de material inflamable en la zona donde se originó el siniestro, lo que habría facilitado su propagación.

    Bomberos y equipos de emergencia acudieron a la zona para controlar las llamas.

    Más sobre:IncendioPaineCesfamEvacuaciónEscuela

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