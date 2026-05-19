El rearme político del gobernador Claudio Orrego

Varios quedaron sorprendidos la semana pasada cuando el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, apareció en el Congreso y, después de asistir comisiones del Senado, se instaló en la cafetería de la Cámara de Diputados para sostener una rotativa de reuniones con parlamentarios de casi todo el arco político.

El ex-DC, reelecto en 2024 con un amplio margen, ha enfrentado por meses un proceso judicial ligado al caso convenios, particularmente al de ProCultura, donde se le investigó un supuesto fraude que generó un perjuicio de más de $1.000 millones para la gobernación, junto a Alberto Larraín.

A mediados de febrero, sin embargo, la Corte de Santiago rechazó por unanimidad el desafuero a Orrego, lo que le dio un nuevo aire a la gestión política de quien, en algún momento del 2024, llegó a asomar como posible candidato presidencial de la actual oposición.

Este revival ha quedado de manifiesto a través de su agenda pública y privada. El gobernador de Santiago busca reposicionarse públicamente y espera sortear con éxito la ofensiva de la derecha para destituirlo por medio del Tribunal Calificador de Elecciones, cuyo fallo se conocería en las próximas semanas .

En este contexto, Orrego visitó el Congreso el miércoles de la semana pasada, donde asistió, invitado por Karol Cariola (PC) a la comisión de Recursos Hídricos del Senado, para presentar su visión sobre la gestión del agua y la cuenca en la Región Metropolitana.

El mismo día también tuvo un espacio para reunirse con el expresidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN); con el presidente y diputado de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz; con el próximo presidente y diputado PPD, Raúl Soto, y con el diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva. Esto además de conversar con los parlamentarios del Frente Amplio, Ignacio Achurra y Consuelo Veloso; con la diputada independiente, Ana María Gazmuri, e incluso con Diego Schalper, representante de Renovación Nacional.

Claudio Orrego y Diego Schalper.

Conversó con gran cantidad de representantes de su región. Por un lado, casi todos los encuentros se enfocaron en materias de ciudad. Por ejemplo, con Leiva habló de proyectos de salud y vivienda en Padre Hurtado y Talagante. “La última vez que conversamos fue sobre transporte y humedales. Mi distrito tiene problemas graves de conectividad y el Gore ha apoyado con buses eléctricos”, dice por su parte el diputado Achurra.

Claudio Orrego, Ignacio Achurra, Ana María Gazmuri y Consuelo Veloso.

Sin embargo, Orrego también tuvo reuniones más políticas. Una de ellas fue la que tuvo con Ortiz y Soto . El gobernador tuvo un 2025 solitario por la crisis judicial, por lo que transmitió en la cita que su interés es sumarse a una instancia colectiva con las figuras cercanas a él y no desligarse de los temas de política más dura .

Ortiz, timonel del expartido de Orrego, incluso lo ha invitado a trabajar codo a codo con la Democracia Cristiana, tanto en la conversación del último miércoles como en una cita que ambos sostuvieron en abril pasado.

Raúl Soto, Álvaro Ortiz y Claudio Orrego.

“Conozco hace muchos años a Claudio, no solo como camarada, sino como amigo. Mi padre fue muy cercano al papá de él. Es una persona que nadie puede dudar del tremendo trabajo que ha realizado. Es un activo, no solo de la política, sino de la RM y el país. Nos contó en lo que andaba en el Senado, también hablamos de política y se lo he dicho, de tener siempre las puertas abiertas de la DC para construir, avanzar y eso se lo volví a reiterar el miércoles” , dijo al respecto Álvaro Ortiz.

En la misma lógica, Orrego también aprovechó ese día para almorzar con la bancada de senadores del Partido Socialista, colectividad donde algunos dirigentes vieron con buenos ojos candidatear al gobernador para una presidencial en 2024.

La apuesta de Orrego no es solo coordinarse con dirigentes del Socialismo Democrático y la DC, como los PS, Ortiz y Soto, sino que también plantarse para hacer oposición a las medidas del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Una de ellas es el fin de la construcción de la ciclovía en la Alameda, a la que solo le restaba un tramo.

Por esta medida, Orrego protagonizó un encendido round con el ministro de Vivienda, Iván Poduje, algo que también fue abordado en su reunión con Soto y Ortiz, y que también fue conversado brevemente con el expresidente Gabriel Boric en un encuentro fortuito que tuvieron hace unos días. El impacto del megaproyecto económico de Kast -y el reclamo particular de los alcaldes por las contribuciones- es otro de los asuntos que preocupan al gobernador de la RM.

Claudio Orrego, Tomás Vodanovic y Carolina Tohá.

El ex-DC también se ha renovado en materias internas de la gobernación. El viernes pasado, por ejemplo, se estrenó el nuevo equipo asesor en temas de ciudad, donde Orrego incluyó a figuras como el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA); la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y el jefe comunal de Ñuñoa, Sebastián Sichel.